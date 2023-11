Il dialogo con Berlino. Dai bilanci ai migranti. Intesa Meloni-Scholz:: "Basta con l’austerity"

Non è usuale che un giornale tedesco riconosca qualche merito ai politici italiani. Questa volta l’autorevole Faz, però, non manca di sottolineare che "l’Italia dovrebbe essere più di un partner minore" e che Giorgia Meloni è arrivata a Berlino "da una posizione di forza": mentre lei a Roma è "saldamente in sella", il governo Scholz è in difficoltà dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul bilancio tedesco. La premier avrebbe potuto "trarre una certa dose di Schadenfreude", di "gioia per le disgrazie altrui", considerate le "abituali lezioni di Berlino degli ultimi decenni". Invece non ha "mostrato niente di questo".

Dunque, nessun accenno da parte della premier alle difficoltà della Germania e di chi la guida. Ma, anzi, la sottolineatura del valore del Patto d’azione italo-tedesco firmato con il Cancelliere Olaf Scholz: un’intesa "storica che innalza la nostra cooperazione a un nuovo livello" (come la definisce la Meloni) che va dalla politica estera all’economia, dalla difesa all’energia (con il gasdotto per gas e idrogeno che attraverserà le Alpi) fino al dossier Ita-Lufthansa, per il quale "siamo pronti la settimana prossima a inviare la notifica alla Commissione Ue". L’intesa fa fare piccoli, ma significativi, passi in avanti anche sul delicato fronte delle trattative per il nuovo Patto di Stabilità, per il quale siamo allo sprint finale in Ue, per chiudere entro fine anno.

IL NODO DEL PATTO

DI STABILITÀ

Proprio la posizione della Germania sui parametri per il rientro dal deficit è uno degli "scogli" più difficili da superare per l’Italia e Meloni ne ha parlato oggi a quattr’occhi con Scholz. Un confronto che ha dato "frutti" per la premier, con il cancelliere che conferma: "Siamo vicini come mai prima d’ora a un risultato". Il concetto che la presidente del Consiglio ha espresso al collega è che l’Italia non vuole una "politica di bilancio allegra perché siamo un governo serio", però chiede "la protezione degli investimenti: secondo noi è importante che i parametri tengano conto degli sforzi per favorire le transizioni e le scelte strategiche". Da parte sua per Scholz "il criterio di stabilità deve avere un ruolo importante" ma "non vogliamo che un Paese debba seguire un programma di austerity". Per parlare di cifre e parametri è presto, ma per Scholz sono stati fatti "passi avanti sulla buona strada". In realtà però la strada è ancora in salita. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ne ha parlato con il collega tedesco Lindner ed è tornato a chiedere che la riduzione di debito e deficit sia "graduale, realistica e sostenibile" ma c’è ancora molto lavoro da fare da qui all’Ecofin dell’8 dicembre.

POSIZIONE COMUNE

SU UCRAINA

E MEDIO ORIENTE

Prima dell’inizio del vertice intergovernativo Meloni e Scholz hanno partecipato insieme alla conference call che ha chiuso il G20 a presidenza indiana, a cui si è collegato – per la prima volta dall’inizio della guerra – Vladimir Putin. Il presidente russo ha espresso la convinzione che occorra "pensare a come fermare la tragedia della guerra in Ucraina". La Russia potrebbe in ogni momento "facilmente" riportare la pace in Ucraina – ha replicato Meloni – "ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la piena integrità territoriale dell’Ucraina". Sia lei che il cancelliere hanno poi ribadito, in conferenza stampa, il "pieno sostegno a Kiev" a 360 gradi. E anche sul Medio Oriente, ha assicurato Meloni, tra Italia e Germania c’è "piena convergenza fin dall’inizio. Sosteniamo Israele e il suo diritto a difendere la sua sicurezza, i suoi cittadini, i suoi confini" e "siamo concordi" nel sottolineare la necessità di "rispettare il diritto internazionale e tutelare i civili. Crediamo che Hamas si faccia scudo dei civili e per svelare il bluff" serve una "soluzione strutturale" con "due popoli due Stati".

IMMIGRAZIONE

E MODELLO ALBANIA

Al centro del bilaterale anche il nodo delle migrazioni. Meloni condivide con Scholz "la necessità che vada implementato il lavoro relativo al cambio di visione dell’Ue" concentrandosi sulla "dimensione esterna". Da parte sua il Cancelliere promuove l’accordo con l’Albania, "tutto all’interno del diritto e delle regole europee". Accordo che – dice Meloni – "faremo di tutto perché possa essere pionieristico".