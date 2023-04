Il delitto di Saman La famiglia del fidanzato sotto protezione in Italia "Minacce dai parenti di lei"

L’Italia proteggerà i familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la diciottenne pachistana che è stata uccisa a Novellara nella primavera di due anni fa. A comunicarlo, a sorpresa, è direttamente Palazzo Chigi, che in una breve nota, nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto sapere dell’arrivo dei genitori del giovane sul territorio italiano: "I familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara, sono arrivati nella tarda mattinata in Italia. Il loro trasferimento dal Pakistan è stato facilitato dai servizi di sicurezza italiani e dal consolato a Islamabad che ha fornito i documenti per il padre, la madre e i fratelli di Ayoub. Palazzo Chigi esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento".

Un’operazione, quindi, che è stata organizzata e condotta con il supporto degli stessi servizi e passata tramite una protezione fornita dal consolato in Pakistan. Non si sa se questo sia stato concordato con lo stesso governo pachistano, con cui l’Italia è in trattativa da molti mesi per ottenere invece l’estradizione per il padre di Saman Abbas, detenuto a Islamabad e accusato di aver ucciso la ragazza insieme a sua moglie, allo zio e a due cugini di Saman. Ieri si è assistito all’ennesimo rinvio per l’udienza sull’estradizione di Shabbar. I giudici hanno deciso l’aggiornamento al 20 aprile, per la produzione delle memorie che la difesa doveva depositare già ieri. In quella data si dovrebbe anche discutere della videoconferenza nel processo in Corte di assise a Reggio Emilia, un escamotage che permetterebbe alla corte reggiana di processare comunque Shabbar, nonostante la sua assenza fisica. Il 26 potrebbe arrivare la decisione sulla consegna.

Intanto gli avvocati Claudio Falleti e Barbara Iannuccelli, difensori di parte civile del fidanzato di Saman Abbas, "esprimono grande soddisfazione per l‘arrivo in Italia dei familiari di Saqib. Restituire un po’ di serenità a questo ragazzo in questo immenso incubo era doveroso. Adesso dritti verso la giustizia per Saman", aggiungono. Da tempo chiedevano il visto per l‘Italia. Minacce di persona in Pakistan, ma anche attraverso telefonate e messaggi sui social, sia prima, sia dopo la sparizione di Saman. Le avrebbero subite i familiari di Saqib Ayoub. L‘avvocato Claudio Falleti aveva inviato una lettera al ministero degli Esteri e all‘ambasciatore italiano a Islamabad.

Alcuni mesi prima di scomparire, Saman aveva intrapreso una relazione con il giovane pakistano, rapporto pesantemente osteggiato dai suoi familiari che volevano, invece, che sposasse un cugino in patria. Saqib ha anche presentato una denuncia per minacce contro Shabbar Abbas, il padre di Saman. "Ho molta paura in quanto il padre è una persona pericolosa e ho paura anche per i miei genitori che sono in Pakistan. Infatti Saman in alcune chiamate mi ha fatto chiaramente capire che suo padre ha già ucciso altre persone sia in Italia che in Pakistan", ha detto il ragazzo, sentito il 5 maggio 2021 dai carabinieri di Reggio Emilia. Fu proprio la foto di un bacio tra i due giovani, per le vie di Bologna, postato sui social da Saman una delle scintille che alimentò la rabbia dei familiari della ragazza.

Alessandra Codeluppi