Il crollo del ponte Morandi: "Castellucci come Voldemort". I pm chiedono 18 anni e 6 mesi

Dopo "vent’anni di continue scelte a sfavore della sicurezza, non solo del Morandi", il 2025 per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, è l’anno della resa dei conti. Già detenuto, dall’aprile scorso, nel carcere milanese di Opera con una condanna definitiva a sei anni per disastro e omicidio colposo in riferimento alla strage del viadotto Acqualonga nei pressi di Monteforte Irpino (Avellino) che il 28 luglio 2013 vide la morte di 40 persone, Castellucci rischia ora 18 anni e 6 mesi di reclusione per il crollo del ponte Morandi. Per lui, dalla procura di Genova, visti gli elementi di gravità contro l’ex manager, è arrivata la "richiesta massima".

A oltre sette anni dalle 11.36 di quel 14 agosto del 2018 che ha spezzato in un attimo la vita di 43 persone – tra cui il piccolo Samuele Robbiano, di soli 8 anni, Crystal Cecala, di 9, Camilla ed Emanuele Bellasio, 12 e 16 – il pm Walter Cotugno ha chiuso l’ultima parte della requisitoria iniziata a giugno insieme al collega Marco Airoldi chiedendo complessivamente quasi 400 anni di reclusione per i 57 imputati.

Ma è sulla figura di Castellucci che si è concentrata l’udienza. Secondo i pm l’ex amministratore delegato sapeva delle condizioni del viadotto Polcevera dal 2009, ma ha rinviato gli interventi per seguire la logica di garantire il massimo profitto all’azienda riducendo i costi, facendo delle scelte strategiche che hanno portato al disastro. "Un’enciclopedia di elementi negativi per Castellucci, tutti uno più grave dell’altro. Qua siamo al massimo livello di colpa possibile. Perché si è comportato così? Gestiva Autostrade come la gallina dalle uova d’oro" – ha evidenziato il pubblico ministero – inseguendo "profitto, prestigio personale, benefit vari, carriera. Gli piaceva garantire agli azionisti dividendi enormi".

A nessuno – ha proseguito l’accusa – era permesso contraddirlo. "Era come Lord Voldemort (il cattivo della saga di Harry Potter, ndr) che non si può nemmeno nominare. Aveva creato un clima tale – ha rilevato ancora Cotugno – che quando scrivevano di lui mettevano i puntini". Un ritratto che corrisponde a quello fatto nel dicembre del 2020 dal Tribunale del Riesame che – nell’ambito dell’indagine sulle barriere fonoassorbenti ‘integautos’, una costola dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi – aveva rilevato in Castellucci una "totale mancanza di scrupoli per la vita e l’integrità degli utenti".

Tra le altre richieste più severe – per, a vario titolo, omicidio colposo pluriaggravato, anche dalla colpa cosciente, disastro colposo, falso, rimozione di dispositivi di sicurezza – figurano quelle per Michele Donferri Militelli, ex responsabile delle manutenzioni di Aspi (15 anni e 6 mesi), Gabriele Camomilla, direttore centrale delle manutenzioni (14 anni), Mauro Malgarini (13 anni e 6 mesi), Emanuele De Angelis, progettista (13 anni), e Maurizio Ceneri (13 anni). Seguono Riccardo Mollo (12 anni e 8 mesi), Paolo Berti (12 anni e 6 mesi), Fulvio Di Taddeo e Marco Vezil (12 anni ciascuno), Mauro Coletta (10 anni), Carlo Casini, Massimo Meliani e Giampaolo Nebbia (tra 9 e 10 anni). La richiesta di pena più bassa è stata nei confronti di un tecnico di Spea, Massimo Ruggeri: 2 anni, 4 mesi e 20 giorni.

"Soddisfazione" è stata espressa dalla presidente del Comitato parenti delle vittime, Egle Possetti. Ma Guido Carlo Alleva, uno dei legali di Castellucci, annuncia battaglia definendo la richiesta dei pm "spaventosa, inaccettabile nell’entità e nelle motivazioni". Le parti civili torneranno in aula lunedì 20 ottobre per presentare le loro conclusioni. Le difese inizieranno a discutere dal primo dicembre, mentre la sentenza è attesa nel corso del 2026.