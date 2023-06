Il crimine, l’età e il Male Quell’orrore che diventa trauma collettivo

Viviana

Ponchia

Un sacco gonfio al centro, dentro al carrello del supermercato. E il ragazzino che si giustifica dicendo pesce, è solo pesce. Il resto non voglio saperlo, non riesco a immaginarlo. Da ventiquattro ore sono incastrata sul portone di un condominio alla periferia a Nord di Roma. Non riesco a staccarmi da lì, la scena descritta da altri è già un mio trauma. Un diciassettenne impegnato nell’opera di smaltimento del cadavere di una coetanea ammazzata a coltellate. Lo vedo, sento il rumore delle rotelline del trabiccolo che anche usato nel posto giusto sembra sempre programmato per lo schianto. Provo lo sgomento di chi passa per caso e capisce che c’è qualcosa di strano, dal sacco spuntano lembi di vestiti. Mi domando perché faccia così male. È per l’età del presunto omicida? Non credo, già visto. La costernazione ogni volta si rinnova ma non è per quello, anche i bambini uccidono. Perché potrebbe essere mio figlio, come figlia mia potrebbe essere lei anche se ha una madre che grida "me l’ha massacrata"? Perché lo smaltitore spingeva la barella improvvisata con le scarpe imbrattate di sangue sul piano inclinato dove la vita diventa film dell’orrore, e sono proprio i suoni e i dettagli a nauseare? Perché lei era "un angelo" e lui postava su TikTok foto a torso nudo e video violenti, paradiso e inferno come sempre ai ferri corti? Tutto può essere, ma stavolta c’è di più. Il sacco, il carrello, il portone lasciato aperto per farlo passare. Non posso evitare di guardare. È il male nella sua banalità didascalica che siede alla nostra tavola e magari divide il nostro letto, va a fare la spesa e non distingue: il pesce, la ragazza. E risponde di no all’ignaro gentile che chiede se ha bisogno di aiuto nel trasporto. Il filo sottile fra il bene e il peccato senza grandezza si è spezzato a Primavalle. Nel mio trauma, che immagino collettivo, non ci saranno più carrelli della spesa innocenti.