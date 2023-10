Il Cremlino torna a minacciare l’Europa. Putin simula un maxi attacco nucleare

La minaccia del conflitto nucleare torna ad allungarsi sull’Europa e sul mondo. E stavolta non solo a parole, ma nei fatti: le forze strategiche russe hanno simulato un "massiccio attacco nucleare in risposta a un attacco atomico nemico". A supervisionarlo personalmente Vladimir Putin, collegato in videoconferenza mentre le forze di deterrenza strategica testavano il lancio del missile balistico intercontinentale Yars e di un missile balistico Sineva da un sottomarino nel mare di Barents e di missili da crociera da bombardieri Tu-95. Un modo per ricordare al mondo la capacità distruttiva di Mosca, proprio nel giorno in cui il Parlamento russo ha completato l’iter di approvazione della legge per il ritiro della ratifica del trattato che vieta i test sulle armi nucleari Ctbt.