Il Cremlino e le guerre stellari Razzo di Mosca verso la luna Putin gioca la carta dell’orgoglio

di Roberto

Giardina

Riprende la sfida nello spazio, tra Stati Uniti e Russia, dopo quasi mezzo secolo, mentre è in corso la guerra in Ucraina. Dal cosmodromo di Wostozschny, alle 1,10 ora italiana, è decollato il razzo Soyus che porterà sul nostro satellite la navicella Luna 25. Una missione pacifica per raccogliere dati scientifici, ma è una dimostrazione di orgoglio, che rinsalda il morale di duecento milioni di russi, e rafforza la figura di Putin. Le immagini della partenza sono state trasmesse in diretta. Il programma lunare della scomparsa Unione Sovietica era stato interrotto nel 1976, dopo diversi fallimenti, e mai più ripreso. Il viaggio di 340mila chilometri durerà cinque giorni, poi la navicella compirà orbite intorno alla Luna per tre o sette giorni, per scegliere il luogo più adatto per l’allunaggio, vicino al polo sud. La data probabile dovrebbe essere il 21 agosto. Per un anno verranno raccolti materiali, e si analizzerà il suolo per accertare la presenza d’acqua. Sono previste altre missioni, ha dichiarato il generale Yuri Borisov.

La gara per conquistare la Luna, vide all’inizio in testa la Germania nazista. Werner von Braun provava i suoi razzi, e fu il primo nel 1942 a far volare il primo missile balistico della storia, le V2 che colpirono Londra. Ma non raggiungevano la stratosfera. Ma nel 1944, quando la guerra era ormai perduta, una C2 in un volo sperimentale raggiunse i 174 chilometri di quota (per convenzione lo spazio inizia a 100 km dalla terra). Dopo la fine del III Reich, gli Stati Uniti arruolarono il giovane von Braun, gli diedero la cittadinanza, e nel luglio del ’69, fu un razzo simile alla bellica V2 a conquistare la Luna. A sventolare per prima fu la bandiera a stelle a strisce, ma fu una vittoria di tutti gli esseri umani. Una corsa durata dodici anni, che all’inizio con sorpresa e timore vide primeggiare in piena guerra fredda l’Unione Sovietica.

In Occidente, si ebbe paura, quando il 4 ottobre del 1957, lo Sputnik 1 compì le prime orbite intorno alla terra, per poi scomparire nello spazio. Era una minaccia militare, i sovietici erano in grado di colpire con un missile la mostra Europa e gli Stati Uniti? Qualche settimana prima dello Sputnik, in agosto, i sovietici avevano lanciato il missile "Semerka", capace di compiere un volo di settemila chilometri. Il 3 novembre del ’57, ancora un successo per Mosca: nello spazio venne lanciata e sacrificata la cagnetta Laika, che morì dopo poche ore. Fu il primo essere vivente a giungere nella stratosfera. Le due superpotenze continuarono a spendere cifre enormi per conquistare lo spazio, e la sfida costò vite umane.

I tentativi dell’Urss erano protetti dal segreto militare, ma il 28 novembre del 1960, due fratelli torinesi, Achille e Giovanni Judica Cordiglia, astronomi dilettanti, sentirono voci disperate giungere dallo spazio. Vennero presi per mitomani, ma erano le grida di astronauti russi che sapevano di stare per morire. Il 27 gennaio del ’67, a Cape Kennedy, il lancio dell’Apollo Uno finisce in tragedia: muoiono bruciati, i tre astronauti, Virgil Grissom, Ed White e Geroge Chaffee.

I piloti morti per conquistare la Luna furono in tutto 11. I voli intorno alla terra sono diventati quasi di routine, volano equipaggi misti, anche piloti americani e russi si sono divisi una navicella. Samantha Cristoforetti è la prima donna astronauta italiana. La nuova missione sulla Luna della Russia potrebbe essere un primo segnale di pace?