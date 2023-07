Lorenzo

Moroni

Il coraggio di metterci la faccia. Quello che non hanno avuto i suoi ’odiatori’, capaci di vomitargli addosso pesanti insulti e di augurare, a lui e a sua mamma, le peggiori malattie e addirittura la morte. Ovviamente perché forti dell’anonimato garantito dai social. Francesco Maestrelli, pisano di 20 anni, promessa del tennis, stavolta ha detto basta e con quel video-denuncia di un minuto e 18 secondi, in cui elenca (in inglese perché gli ’odiatori’ li trovi a ogni latitudine) e di fatto respinge le offese ricevute, ha vinto: gioco, partita, incontro. Umberto Eco disse che i social hanno dato ’facoltà di parola a legioni di imbecilli’. Quelli che, almeno in buona parte, un tempo capivano che dovevano restare in silenzio. Ormai da anni il linguaggio d’odio sulle piattaforme per interagire, viene studiato nelle sue forme più diverse. Secondo la ’Mappa dell’intolleranza’ 2023 a cura di Vox-Osservatorio italiano, i soggetti più colpiti sono le donne, con il 43,2% dei messaggi dai quali emerge una cultura profondamente misogina e patriarcale. A seguire ci sono i disabili (33,9%), gli omosessuali (8,78%) e i migranti (7,33%). La migliore arma per difendersi è sempre quella della denuncia: pubblica sì, come ha fatto il tennista toscano, ma soprattutto quella che batte le vie legali. Dalla diffamazione alle minacce, i reati previsti dal codice penale ci sono. Ma aspettando i tempi della giustizia sarebbe il caso che i filtri delle piattaforme social mettano al riparo le potenziali vittime dell’hate speech (linguaggio d’odio) piuttosto che garantire l’anonimato agli autori degli insulti. Basterebbe bloccare sul nascere i profili fake, vietati solo sulla carta. L’odiatore o hater che dir si voglia, deve essere considerato al pari livello di uno stalker. E se alla fine lo stalking (molestare) è diventato un reato, perché non pretendere che lo sia anche l’hating (odiare)?