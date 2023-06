Il coraggio di Giulia: ora denuncio

Giulia era una stagista di vent’anni quando, nel 2011, ha subito molestie sessuali sul lavoro nell’ambiente della pubblicità e della comunicazione digitale milanese. Riassume la scelta dell’epoca, quella di non denunciare gli episodi alle autorità, con il "timore di ritorsioni personali, della gogna pubblica e dell’isolamento professionale". Una sensazione di abbandono e di isolamento comune a tante altre vittime, in un settore con un’alta quota di occupazione femminile ma con ruoli dirigenziali quasi sempre affidati a uomini. Giulia "dopo 12 anni di anonimato" ha deciso di esporsi, come centinaia di altre ragazze protagoniste della battaglia, sull’onda del movimento Metoo statunitense, che sta scuotendo il mondo patinato della pubblicità. Una battaglia partita da Massimo Guastini e dalla pagina Instagram Taniume, aperta da una copywriter freelance, che finora ha raccolto circa 400 testimonianze. "Vogliamo un cambiamento radicale e strutturale che non si limiti alla punizione dei colpevoli – è il messaggio – e vogliamo luoghi di lavoro sicuri per tutti". Hanno gettato un sasso che ha innescato uno tsunami, rompendo il silenzio.

A. G.