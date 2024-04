Il cooperante italiano: "Non ci sono protezioni. I volontari sono costretti a dover lasciare Gaza"

"Non è la prima volta che si verificano attacchi su convogli umanitari: si contano già più di 200 vittime tra il personale. Questa è, tuttavia, la prima volta che gli attacchi colpiscono lo staff internazionale. Tutte le linee rosse sono state sorpassate da tempo". Jacopo Intini, cooperante del Ciss di Palermo uscito da Gaza lo scorso 2 novembre, racconta la difficoltà di operare nella Striscia alla luce del recente attacco.

Come commenta l’attacco al convoglia della Wck?

"È molto preoccupante perché gli operatori colpiti stavano distribuendo il carico di aiuti umanitari provenienti da Cipro: 400 tonnellate da far arrivare attraverso questa nuova rotta marittima in corso di sperimentazione".

Da parte di Israele c’è la volontà di sabotare il lavoro delle ong?

"Non so se sia una strategia o meno, ma il lavoro delle organizzazioni non è reso facile. E anche quando gli aiuti riescono a raggiungere le persone in difficoltà, la raccolta non avviene in situazioni di dignità: si vedono persone ammassate sui camion. E i lanci degli aiuti paracadutati dagli aerei si sono rivelati non sicuri. Allo stesso tempo a Rafah ci sono migliaia di camion che non riescono a passare: solo pochissime centinaia al giorno riescono a entrare. E molti prodotti vengono rigettati".

Com’è la situazione a Nord delle Striscia?

"Non arriva quasi nulla. Tra Gaza City e il nord ci sono ancora circa 600mila persone, senza nessun tipo di servizio, e supporto. Anche l’ultimo ospedale adesso è completamente distrutto. Inoltre per gli operatori umanitari al nord non vi è nessun tipo di tutela".

Al Sud, dove sono concentrate le ong, la situazione è più sicura?

"Già dal primo periodo hanno detto alle persone di spostarsi al Sud in alcune zone allestite come aree umanitarie ma che di umanitario non hanno nulla. In quella aree, dentro Rafah, adesso ci sono circa un milione e mezzo di persone che vivono nel pericolo di subire un’operazione militare".

Vi è un rischio concreto per lo staff delle ong?

"Assolutamente sì, e non da adesso. È sempre stato così anche nei mesi scorsi. Con l’ultimo attacco abbiamo avuto la conferma che chiunque può essere un target dentro Gaza. Gli operatori dovrebbero essere protetti per poter effettuare il proprio lavoro e in questo momento non lo sono".

A cosa è dovuta questa assenza di protezione?

"La particolarità in questa guerra è che tutto il sistema di notification e deconfliction con le parti in conflitto è completamente obsoleto. Le organizzazioni continuano a fare coordinamenti con le parti in causa per i vari spostamenti e le varie operazioni ma è come se non valessero nulla. Tutta quella struttura che teoricamente dovrebbe tutelare il lavoro dei cooperanti è completamente alterata. È una situazione senza precedenti anche per le organizzazioni umanitarie".

C’è il rischio che le ong decidano di far rientrare i propri operatori?

"È un rischio reale, potrebbe succedere".

Che scenario ha lasciato a novembre a Gaza?

"Una situazione umanitaria già al limite della catastrofe: mancavano anestesie, c’erano poco cibo, poca acqua, pochi medicinali, non c’era carburante, difficoltà di comunicazione. Al Nord le persone fanno il pane con il mangime per il bestiame. Ventisette i bambini morti di fame".