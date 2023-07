Il contrasto alla mafia Anche Meloni frena Nordio "Il concorso esterno? Non è la nostra priorità"

di Alessandro Farruggia

Il concorso esterno in associazione mafiosa resta com’è. Giorgia Meloni stoppa il Guardasigilli, confermando quanto detto dal sottosegretario alla presidenza Mantovano. "Sul tema del concorso esterno – dice il presidente del Consiglio lasciando gli scavi di Pompei al termine della visita insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, che è sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare. Mi concentrerei, però, su altre priorità".

E Nordio, sia pure non cambiando idea, si allinea. "Con la premier – fa sapere a stretto giro con una nota – siamo e siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il problema del concorso esterno è stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi venti anni, è essenzialmente tecnico, e mira semmai a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata. Ma la sua revisione non fa parte del programma di governo, e infatti non è stata da me nemmeno prospettata nel discorso alle Camere all’inizio del mio mandato".

"Le ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi – aggiunge – sono vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla giustizia, secondo il mandato ricevuto dagli elettori, e sulle quali non vacilleremo e non esiteremo". La riforma della giustizia – separazione delle carriere inclusa – va quindi avanti, anche se il percorso parlamentare si annuncia lungo. È quello il focus. "La legittimità dell’opinione del ministro Nordio, opinione che condivido – aveva peraltro detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) – non significa affatto che sia in vista una riforma e meno che mai peggiorativa dell’attuale situazione. Infatti la normazione del concorso esterno non è a oggi nel programma del ministero. Tanto rumore per nulla".

Un indebolimento della lotta alla mafia sarebbe stata una svolta nella politica di FdI: "Nessuno strumento della lotta alla mafia sarà indebolito da questo governo – ha detto ieri il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro –. E non potrebbe essere che così vista la storia dell’impegno politico di Meloni". Meloni che, come ricordato durante il suo discorso di insediamento, ha cominciato a fare politica a 15 anni, dopo la strage di Via D’Amelio, ieri a Pompei ha ribadito che anche quest’anno sarà presente alla commemorazione costata la vita a Borsellino: "Non sono mai mancata e non mancherò nemmeno quest’anno alla cerimonia per l’anniversario della strage di Via D’Amelio".

Le opposizioni ovviamente plaudono al fatto che le intenzioni di Nordio su concorso esterno – che a suo dire avrebbe voluto non eliminare ma “riformulare“ il reato di concorso esterno – sono state sconfessate. "Dopo giorni di silenzio – dichiara la senatrice Vincenza Rando, responsabile legalità e contrasto alle mafie della segreteria Pd – la presidente Meloni scarica il suo ministro Nordio sul concorso esterno. Sorge allora spontanea una domanda: quali sono le sue priorità nella lotta alle mafie e corruzione? Ancora non le abbiamo capite. Per ora abbiamo solo assistito a interventi tesi a indebolire tanti strumenti utili ed indispensabili per le indagini contro le mafie, partendo dalle intercettazioni, dall’eliminazione del reato di abuso di ufficio e traffico di influenza e dalla poca attenzione nei confronti dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia".

"Sul concorso esterno in associazione mafiosa Meloni scarica Nordio – scrivono le capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato Valentina D’Orso e Ada Lopreiato –, ma senza prendere realmente le distanze, usando parole tremendamente ambigue che non fanno nulla per difendere un pilastro della lotta alla mafia. Un segnale inquietante a pochi giorni dall’anniversario della strage di via D’Amelio".

Ma anche nelle opposizioni ci sono garantisti che si dispiacciono della mossa di Meloni. "I giustizialisti vecchi e nuovi – dichiara la deputata di Azione Daniela Ruffino – possono brindare avendo visto confermata una delle norme fondanti del giustizialismo italiano". Ma gli obiettivi di Meloni sulla giustizia sono altri, garantisti sì, ma senza mettere in discussione norme antimafia che sono anche un simbolo.