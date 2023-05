Il conte italiano batte il re Carlo III Ha più case e terreni

Possiede più terre e palazzi del re Carlo III, è un conte e soprattutto ha sangue italiano. Il 68enne, discendente di una famiglia aristocratica milanese, si chiama Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo e tra l’altro è in guerra col governo britannico. Stando ad una classifica pubblicata qualche anno fa da un sito inglese, il nobile possiede 29mila acri di terre tramite una società immobiliare con sede a Norfolk, la Albanwise. Non solo, si trova al 25esimo posto tra le persone fisiche per quantita di terreni posseduti, più o meno come re Carlo. Per non parlare del fatto che è titolare di 100.000 immobili oltre che della tenuta con fossato del XVI secolo in cui vive nel Norfolk. A detta del Times, i funzionari governativi accusano il conte Padulli, proprietario tra l’altro di un blocco di appartamenti a Manchester, di non voler pagare per gli edifici affittati a centinaia di inquilini l’adeguamento alle norme anti incendio decise nel Regno Unito all’indomani del rogo di Grenfell, nel sud ovest di Londra, nel 2017.