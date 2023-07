Il Consiglio di Stato salva gli orsi pericolosi "L’abbattimento è sproporzionato"

Fino all’udienza di merito davanti al Tar di Trento l’orsa Jj4 – che lo scorso 5 aprile uccise il 26enne Andrea Papi in valle di Sole e si trova nel Centro faunistico del Casteller – e l’orso Mj5, in libertà ma ritenuto "problematico" e su cui pende un’ordinanza di abbattimento del presidente della Provincia di Trento, non potranno essere abbattuti. Anche se Mj5, orso ritenuto responsabile dell’aggressione di un uomo avvenuta lo scorso 5 marzo in valle di Rabbi, potrà essere catturato, ma non ucciso. Lo ha deciso la Terza sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento, impugnati dalle associazioni animaliste. Secondo i giudici "il provvedimento appare sproporzionato e non coerente con le normative che impongono l’adeguata valutazione di misure intermedie".