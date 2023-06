Il Comico e il Movimento Doppio scacco a Conte e Schlein

di Giovanni Rossi

Nonostante il caldo, Beppe Grillo insiste: un passamontagna nero appare nel post domenicale consacrato all’auspicio della sera prima, durante il comizio romano dei 5 Stelle: la nascita di brigate di cittadinanza ironicamente dedite al minuto mantenimento di aiuole e arredi pubblici.

"Brigata ‘Riparazione panchine’ #brigatedicittadinanza", scrive Grillo su Instagram, postando una foto in cui viene ritratto un uomo in giacca militare che indossa una maglietta con il logo del Movimento e un passamontagna nero. Tra le mani regge la scritta “Brigata di cittadinanza, reparto d’assalto”. Poco dopo l’aggiunta: "Restiamo in attesa delle brigate dei tombini e dei marciapiedi". Ma se parole e immagini hanno un significato, quel passamontagna alle soglie dell’estate è più di una battuta (venuta male o bene a seconda dei punti di vista). È soprattutto un calcolato ritorno in scena nelle acque stagnanti del centrosinistra ancora avvelenato dall’esito delle amministrative. Un centrosinistra talmente paralizzato che basta il ritorno dell’Elevato con una provocazione ad agile tasso di furbizia per rioccupare la scena.

La politica risponde col solito teatrino. Quasi tutti si concentrano sul simbolo di lotta armata utilizzato dal comico-politico. Secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto (FdI), il Beppe nazionale "era scomparso", "allora si inventa brigate e passamontagna", cosi "può tornare a casa e lasciarci a commentare. Non fa nemmeno più ridere". "Uno show triste e provocatorio che non fa bene alla politica", commenta Maria Stella Gelmini (Azione).

"Attenzione – avverte Massimiliano Panarari, 51 anni, sociologo della comunicazione all’Università Mercatorum – a dare eccessivo peso al contenuto. La provocazione di Grillo appare strumentale ad un clamoroso ritorno in primo piano". "Grillo – si chiede il docente della Mercatorum – coltiva forse l’idea del bis"? Sembra questa la tentazione del fondatore, ben oltre lo storico ruolo di Garante: "Riappropriarsi del Movimento caratterizzandosi come la figura più ortodossa sulla quale scommettere", sottolinea Panarari. Altro che Giuseppe Conte, "più volte punzecchiato".

"Il registro di Grillo è quello – riconosce Davide Casaleggio, figlio dell’ex cofondatore Gianroberto – . Oggi Conte è in enorme difficoltà politica e Grillo è chiamato in soccorso". Una presenza che però incide anche sul campo di Elly Schlein, desiderata ospite al comizio meno indicato. Alleanza? Anche no. "Un errore politico partecipare alla manifestazione 5S. Non mi ritrovo in questa linea politica", twitta un pezzo da novanta del Pd romano come Alessio D’Amato, dimettendosi dall’assemblea nazionale (e forse dal partito). La prima vittima. Tra Pd e M5S il "problema" è chiaro, secondo Casaleggio jr: "Nessuno dei due vuole fare il fratello minore". Anzi, Conte, da ex premier, vorrebbe "fare il fratello maggiore".

A giudizio di Panarari, Grillo, da uomo di spettacolo e animale politico, vede la "finestra di opportunità offerta dal grande caos del centrosinistra". E le reazioni dei big pentastellati, su tutte quella dell’ex presidente della Camera Roberto Fico, che accusa i critici di Beppe di "disonestà intellettuale" di fronte all’importanza dei temi trattati, sono rivelatrici. Il comizio di sabato potrebbe non restare isolato. Una nuova narrazione in vista? Tra Pd e M5S mai dire mai.