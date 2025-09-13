Il clown di McDonald’s in croce. Cancellata la mostra sulla censura

L’annuncio della mostra. Poi il dietrofront. Di mezzo la scelta di Fratelli d’Italia di presentare un’interrogazione in Regione per un’opera considerata "blasfema". E pensare che l’esposizione bolognese a Palazzo Albergati, ‘Arte Proibita’, avrebbe dovuto trattare proprio il tema della censura. L’opera in questione è ‘Mc Jesus’ dell’artista finlandese Janei Leinonen, in cui il clown del McDonald’s è raffigurato come Cristo crocifisso, sotto la scritta Inri. Una scultura che avrebbe dovuto far riflettere sulle conseguenze negative del consumismo. Già finita al centro delle polemiche sei anni fa al museo di Haifa, quando fu censurata dopo che i patriarchi e i Capi delle Chiese cristiane avevano denunciato le immagini "scellerate e provocatorie".

Polemica che si ripresenta in salsa bolognese, sollevata ora dai consiglieri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone (FdI): "Una provocazione blasfema che si traduce in un danno d’immagine inaccettabile". Fatto sta che l’inaugurazione, prevista per il 18 ottobre, "non si terrà", fa sapere la società organizzatrice Arthemisia. Al momento è "rimandata a data da destinarsi" e, assicurano, ‘Mc Jesus’ "non sarà presente". La scultura di Leinonen era proprio l’opera principale, tanto da essere pubblicata sul portale ‘Emilia Romagna Turismo’, sito dell’assessorato regionale. "Presenteremo un’interrogazione per chiedere conto dei costi sostenuti. Altro che ‘libertà d’espressione’", è l’affondo dei consiglieri meloniani. "L’arte può certamente trasmettere messaggi scomodi – si schermisce Palazzo Albergati –, ma questo non implica una presa di posizione politica". Attraverso l’esposizione di oltre 50 opere, ciascuna con la sua storia sconvolgente, i visitatori si sarebbero trovati "di fronte a domande necessarie sul ruolo degli artisti nella società, sul ruolo dell’arte come strumento di denuncia e verità". Esattamente quello è capitato, ma ancora prima che le opere riuscissero ad approdare in città.

Amalia Apicella