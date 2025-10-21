Il caso Unabomber . Zornitta è innocente:: "Adesso dimenticatemi"

Elvo Zornitta – e altre dieci persone con lui – esce per sempre dal processo Unabomber dopo ventuno anni in cui è stato l’indagato più famoso per gli attentati dinamitardi – trentatré, senza morti – disseminati fra Veneto e Friuli tra il 1993 e il 1996 e poi tra il 2000 e il 2007: "Adesso dimenticatemi". Non c’è il suo Dna su nessuno dei reperti analizzati nell’incidente probatorio derivato dall’inchiesta riaperta nei confronti di undici persone i cui risultati sono stati resi noti ieri mattina dalla gip del tribunale giuliano Flavia Mangione, che ha studiato la superperizia di 300 pagine – e 10mila allegati – dei consulenti Giampietro Lago ed Elena Pilli.

Materiale però inquinato, visto che almeno due peli sono probabilmente riconducibili ad agenti della polizia giudiziaria ancora senza nome. "Io li voglio conoscere" ha tuonato il difensore di Zornitta, Maurizio Paniz. Sarà il pm a decidere se rivelare l’identità di chi ha contaminato le prove. Gli atti sono ora in mano alla procura. Il dottor Federico Frezza probabilmente, visti gli elementi emersi dalla superperizia con l’analisi di 63 profili genetici, dovrà archiviare anche questa inchiesta.

Che un giorno sarà possibile conoscere l’identità di Unabomber ormai non ci crede più nessuno. Zornitta, 68 anni, esce definitivamente di scena; sembrava fosse accaduto già nel 2009, quando la prova più forte per accusarlo, una forbice che avrebbe tagliato il lamierino di cui era fatto un ordigno, era risultata inquinata. Per quel tentativo di incastrarlo, un agente di polizia, Ezio Zernar, è stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione per falso ideologico e frode processuale. Poi due anni fa l’inchiesta era stata riaperta ed egli di nuovo indagato. Ora per lui sembra davvero finita. Le parole di Zornitta sono dure: "La mia vita è stata rovinata per sempre, ho il marchio di Unabomber stampato in faccia. Un incubo lungo oltre 20 anni. Ma ora basta: almeno la vecchiaia permettetemi di trascorrerla in pace con la mia famiglia guardando negli occhi, senza paura di essere giudicato, le persone che incontro".

Zornitta quindi fa una disamina molto sconsolata della sua disavventura: "Anche in questa seconda inchiesta la parola umanità resta sconosciuta; ci hanno fatto soffrire 18 mesi in più del lecito: ma si rendono conto che dietro le inchieste ci sono delle persone con le loro famiglie? Familiari che hanno sofferto quanto e forse più di me. Se ho sopportato la situazione lo devo a mia moglie e a mia figlia, uniche ragioni di vita in questo periodo drammatico".

Quindi una riflessione sui tempi e i modi della giustizia: "Capisco che c’era la necessità di portare a termine un’opera scientifica mastodontica, ma qualcosa deve essere modificato. Diciotto mesi possono sembrare un soffio per chi conduce una normale esistenza, ma per chi è stato nuovamente indagato come possibile Unabomber, dopo che un tribunale aveva definitivamente accertato la manomissione delle prove a mio carico, sono un’eternità, un tempo infinito, un periodo in cui ti trovi nuovamente sospeso sull’abisso, pur sapendo di non aver mai fatto nulla".