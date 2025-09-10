Il caso Saman : "Uccisa da tutto il clan. Era troppo libera"

Uccisa "perché voleva vivere una vita propria". La decisione fu presa "dal clan", ovvero i suoi parenti inclusi la madre e il padre, "con fredda lucidità", e "fu programmata per un congruo lasso di tempo": ritenevano "insopportabile" che Saman Abbas avesse deciso "non solo di vivere liberamente e in piena autonomia al di fuori della famiglia, ma anche in distonia con i valori etici e il credo religioso professato da tutto il suo nucleo". È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di secondo grado sulla tragica fine della 18enne pachistana uccisa il primo maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia) e sepolta in una fossa scavata a pochi metri da casa. Nel processo a Bologna l’accusa è stata sostenuta dal sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. La sentenza della Corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Domenico Pasquale Stigliano, ha riformato quella di primo grado: i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, che volarono nel Paese d’origine per poi essere arrestati ed estradati, sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio e anche per la soppressione di cadavere; sono state ritenute sussistenti pure le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. I cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, che erano stati assolti, in Appello sono stati giudicati responsabili di omicidio e di soppressione, con premeditazione e motivi abietti e futili: anche per loro è stato deciso l’ergastolo. La pena allo zio Danish Hasnain, che un anno e mezzo dopo fece trovare il cadavere, è stata innalzata da 14 a 22 anni. Le difese potranno ricorrere in Cassazione. Ad Alì Haider, il fratello di Saman costituito parte civile, è stata riconosciuta una provvisionale; in primo grado non fu ritenuto credibile e fu sentito in qualità di testimone indagabile. Ora la Corte ha ritenuto che il giovane, minorenne all’epoca, "abbia dato una ricostruzione articolata e coerente", rimarcandone "assoluta estraneità al piano, tanto che fu considerato dai familiari un impiccio al delitto". Sulla premeditazione il giudice estensore Enrico Saracini evidenzia le dichiarazioni spontanee rese dai genitori: "La relazione tra Saman e Ayub Saqib", fidanzato,che lei conobbe sui social, "era ben nota a tutto il clan, erano tutti arrabbiati". I giudici annotano che, sulla base delle telecamere, "i genitori non ebbero fisicamente parte attiva". A metterle le mani addosso non sarebbero stati i genitori, ma due parenti "oltre allo zio". Il seppellimento avrebbe richiesto, secondo il perito archeologo forense Dominic Salsarola, almeno due persone. E la fossa dovette essere allargata, segno che che fu scavata "quando ancora Saman era viva".