Il caso Milano. Salvini all’attacco:: "La città è ferma"

e Massimiliano Mingoia

Sono giustificate dall’esigenza di "fermare la spirale di affari e corruzioni", le richieste di custodia cautelare nei confronti di sei indagati, due ai domiciliari, l’ex assessore Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella e quattro in carcere, l’imprenditore di Bluestone Andrea Bezziccheri, l’ormai ex manager di J+S Federico Pella, l’ex vice della commissione Paesaggio, Alessandro Scandurra, oltre naturalmente all’ex numero uno della disciolta Commissione, Giuseppe Marinoni. I loro atti e i loro comportamenti sarebbero "indubbiamente deviati verso il favore per il conflitto di interessi e la corruzione delle funzioni".

Rafforzano così, a parole, i pm della Procura la decisione già depositata una decina di giorni fa di chiedere gli arresti. Motivazioni, quelle di fermare la spirale delle presunte tangenti, pronunciate nell’attesa di capire quando il gip Mattia Fiorentini scioglierà la riserva sulla convalida della richiesta di arresto o sulla pronuncia opposta. Nella ordinanza il gip dovrà, intanto, valutare se sussistono i requisiti per confermare il carcere, cioè il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e pericolo di reiterazione del reato. Per alleggerire la loro posizione tutti gli indagati si sono dimessi dai loro rispettivi ruoli, anche il "re dei grattacieli" Manfredi Catella ha fatto un passo indietro dalle sue cariche in Coima. Ora si attende solo la decisione motivata che dovrebbe avvenire entro la fine della settimana, il gip in teoria potrebbe anche rimodulare le misure richieste. In altri casi, ad esempio, dopo richieste d’arresto vennero applicate dai giudici misure interdittive da attività e professioni. Poi, dopo la pronuncia proseguiranno le indagini che si preannunciano lunghe.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intanto, arriva al convegno lumbard Milano futura al ristorante Savini, in Galleria, e affonda il colpo contro il sindaco Giuseppe Sala e contro il centrosinistra in Comune: "Stiamo già lavorando alla Milano che sarà. La città è ferma per le inchieste e per l’incapacità del Comune e di Sala di scegliere. Noi riteniamo la Giunta inadeguata, al di là delle inchieste. Ci sono tanti problemi: Milano è cara, è insicura, ha il record delle multe. Una metropoli come questa non può restare ferma per due anni ostaggio della sinistra e delle inchieste. Sarebbe più saggio votare la prossima primavera. Noi abbiamo delle proposte per il futuro: Milano, capitale finanziaria del Paese, potrebbe ospitare la sede della Consob". I tempi per la scelta del candidato sindaco? "Prima si fa, meglio è". Quanto al nome, tra i relatori del convegno leghista c’è l’ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta. Salvini lo tenta: "Magari il futuro sindaco può essere fra le persone anche senza schieramento politico che sono qui presenti". Ma Resta, per ora, frena: "Non avrò e non vorrò avere le chiavi di Milano. Sono un tecnico e mi occupo di giovani e innovazione".