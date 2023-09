Il caso Magneti Marelli. Ora la politica litiga sulla pelle dei lavoratori. La Cgil: Calenda sgradito

"Nessuno ci abbandoni, abbiamo bisogno di tutti. Chiediamo alla politica che ci dia una mano a trovare una soluzione". È l’appello dei lavoratori della Magneti Marelli dopo l’annuncio del fondo americano Kkr, proprietario del marchio, di chiudere lo stabilimento di Crevalcore.

Ma la politica, invece, litiga, s’accapiglia con i sindacati e usa il caso della fabbrica in liquidazione per colpire la trattativa, da parte del governo, della vendita della rete Tim che vede Kkr tra le aziende più quotate alla rilevazione. Ieri, davanti ai cancelli della fabbrica è arrivata la segretaria del Pd, Elly Schlein, mentre sui social infuriava un pesante botta e risposta tra il segretario della Cgil, Maurizio Landini e il leader di Azione, Carlo Calenda, quest’ultimo considerato "ospite non gradito" dal sindacato in presidio davanti alla fabbrica. Schlein ha assicurato che porterà a Roma "le istanze dei lavoratori", ma di fatto la questione della Marelli è ormai da anni sul tavolo dello Sviluppo Economico come vertenza, fin da quanto – appunto – ne era titolare Calenda, anche se ora si guarda all’appuntamento del 3 ottobre al ministero delle Imprese e del Made in Italy dove sono stati convocati i vertici dell’azienda. "Svolgeremo il nostro lavoro in maniera attenta e puntuale", ha assicurato Schlein ai lavoratori, aggiungendo: "Il governo sta discutendo della vendita della rete Netco della Tim, che è un’infrastruttura strategica sulle telecomunicazioni, al gruppo Kkr, proprietario della Magneti Marelli: se non hanno preoccupazione ad affidare una struttura strategica a un fondo di investimenti estero, quello che stanno facendo qui a Crevalcore deve essere un forte campanello d’allarme – ha rincarato la dose – perché se la logica è solo quella del profitto, allora vuol dire che" i fondi "non sono realtà adeguate a gestire delle infrastrutture strategiche italiane". Rilanciare il settore dell’auto, guardando anche all’elettrico, è possibile. "Non ci sono scuse – ha detto la segretaria del Pd –: ci sono le risorse del Pnrr che vanno in questa direzione e ci sono anche altre risorse importanti". L’invito è "anche al governo: ci sono 6 miliardi sull’automotive che il governo precedente aveva già messo a disposizione", ricorda Schlein che sottolinea come quella di chiudere lo stabilimento di Crevalcore sia "una scelta politica da parte della proprietà".

All’esecutivo si appella anche il governatore Stefano Bonaccini, "molto preoccupato" per la crisi "del tutto irresponsabile" aperta nel cuore della Motor Valley, ma a tenere banco, ieri, è stato soprattutto lo scontro tra Carlo Calenda e la Cgil, anche locale. Il sindacato non ha apprezzato le sue dichiarazioni sul segretario Landini, che non sarebbe stato abbastanza fermo sulla vertenza Marelli per non andare contro l’editore di Repubblica (John Elkann, che nel 2019 ha ceduto Magneti Marelli, ndr). "Riteniamo le affermazioni di Calenda gravissime e offensive non solo per la Fiom e la Cgil, ma per tutte le lavoratrici e i lavoratori", scrivono i sindacati che accusano l’ex ministro dello Sviluppo di speculare "per un minuto di celebrità". "Non ho offeso i lavoratori – controbatte Calenda – ho criticato Landini e la sua compiacenza verso gli azionisti della Fiat e di Repubblica rispetto alla deindustrializzazione del settore automotive. Landini non è i lavoratori". Calenda ha quindi confermato la sua visita di oggi a Crevalcore: "Accetterò eventuali contestazioni e spiegherò quello che intendiamo fare in Parlamento per difendere i lavoratori di Magneti Marelli".