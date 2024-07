Il caso La Russa junior, la Procura chiede una proroga per svolgere ulteriori indagini La procura di Milano proroga l'inchiesta su Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni dopo la denuncia di una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Testimoni sentiti per approfondire la serata al club. La ragazza afferma di aver avuto un "black out" e di essersi risvegliata confusa nel letto di Apache. Gli indagati sostengono che fosse consenziente.