Il caso Grillo junior. In aula il video choc, la ragazza se ne va: "Lo stupro? Ero svenuta"

Ha deposto protetta da un paravento Silvia, la ragazza italo-norvegese che accusa di stupro Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Il tribunale di Tempio Pausania ha accolto l’istanza della parte civile, rappresentata dall’avvocata Giulia Bongiorno, che aveva lamentato per la ragazza una situazione di choc emotivo e di estrema vulnerabilità: "Nelle quattro udienze precedenti, tutte dedicate all’esame della vittima, Silvia ha risposto a 1.400 domande per una durata di diciassette ore".

All’istanza Bongiorno ha allegato la valutazione dello psichiatra e della psicologa di Silvia, che hanno segnalato l’aumento delle dosi farmacologiche della terapia a cui la ragazza è sottoposta. Per questo alla fine il presidente del tribunale Marco Contu ha dato l’ok al drappo nero, in modo da non rendere visibili le reazioni della ragazza. Le domande, però, non sono state filtrate dal presidente, ma effettuate direttamente dagli avvocati della difesa.

I VIDEO

Poi in aula è stato proiettato il video della serata nella villa a Porto Cervo. Insieme, alcuni spezzoni di registrazioni trovate nei telefoni cellulari degli imputati e confluiti all’interno del dibattimento. La ragazza ha preferito non vederli. L’avvocata Bongiorno aveva spiegato che Silvia si era rifiutata di visionarli anche prima dell’udienza. Si tratta di filmati in cui i ragazzi interagiscono e secondo l’accusa dimostrano lo stupro contestato agli imputati. Secondo la difesa dei quattro ragazzi invece "dimostrano che la giovane era consenziente ai rapporti sessuali". Silvia ha abbandonato per pochi minuti l’aula del tribunale. Il presidente Contu lo aveva già visionato. Sono stati mostrati anche alcuni screenshot tratti dal video su cui si sono concentrate le domande della difesa a proposito dell’abbigliamento della studentessa quella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. La teste è caduta in crisi emotiva soprattutto quando i legali le hanno chiesto conto delle incongruenze nei ricordi di quella sera. "Ho visto tutto nero, il mio corpo non mi rispondeva, ho avuto un mancamento e sono svenuta", ha detto la ragazza.

GLI AVVOCATI

I legali hanno insistito sull’alcol bevuto dalla ragazza quella sera e sui testimoni ("Non ha bevuto molto"), che smentirebbero la sua versione. Anche le chat trovate sul cellulare della giovane, secondo i difensori, dimostrerebbero che la studentessa era pienamente consapevole durante la notte, così come i suoi comportamenti immediatamente successivi sarebbero in contrasto con il suo racconto. "Non abbiamo trovato una vittima assolutamente provata", ha detto alla fine dell’udienza l’avvocato Alessandro Vaccaro, che difende gli imputati. "La scelta di farla uscire dall’aula è stata fatta per rispetto e sensibilità nei suoi confronti. C’è stato solo un momento di commozione quando gli ho fatto alcune contestazioni rispetto alle sue parole che chiaramente l’hanno colpita. La giornata è andata abbastanza liscia. Il mio bilancio è assolutamente positivo", ha concluso.

"Il controesame è quasi terminato, tireremo le somme alla fine", ha invece detto Gennaro Velle, altro difensore degli imputati. Stamattina si svolgerà l’ultima udienza incentrata sul racconto e il controesame della presunta vittima. Toccherà agli avvocati Mariano Mameli e Andrea Vernazza. Poi prenderà la parola il pm Gregorio Capasso e chiuderanno i legali della parte civile.