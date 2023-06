Il caso della scuola di Rovigo Spararono pallini di gomma alla prof Promossi con nove in condotta

di Mario Tosatti

Fine scuola con polemica. Sono stati promossi infatti due degli studenti che, a Rovigo, avevano sparato con una pistola a pallini alla professoressa durante una lezione. E per entrambi la promozione è stata accompagnata da un 9 in condotta. Si torna così a parlare di quanto accaduto l’11 ottobre scorso all’Istituto tecnico Viola Marchesini, dove cinque alunni si erano resi protagonisti dell’aggressione a Maria Luisa Finatti, 61 anni, insegnante di scienze e biologia, documentata con un video divenuto poi virale, mentre la donna ha riportato ferite lievi alla testa a causa dei pallini di gomma.

La notizia della promozione è arrivata a scrutini pubblicati. Si tratta del giovane che ha sparato e del ragazzo che ha ripreso l’accaduto, mentre gli altri tre avevano avuto un ruolo più marginale. L’ennesimo colpo inferto all’insegnante i cui legali sono in attesa di vedere gli atti relativi al percorso scolastico dei due giovani per poi scrivere al ministero dell’Istruzione. "Quando avremo la conferma formale della promozione – dicono gli avvocati di Finatti, Tosca Sambinello e Nicola Rubiero –, come del fatto che, a quanto ci risulta, le sospensioni non sono mai state applicate, saremo pronti ad aggiornare subito della situazione il ministro Valditara". Le due promozioni, quindi, sono apparse alla docente come una nuova beffa, anche se pare che il principale colpevole abbia ottenuto degli ottimi risultati: una serie di 8 e un 9 in condotta.

"Rispetto l’autonomia di ogni scuola, tuttavia, la scelta di dare 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare – commenta da Roma il ministro dell’Istruzione –. La scuola è presidio imprescindibile di educazione al rispetto. Ho chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione". Da parte sua il provveditore scolastico di Padova-Rovigo, Roberto Natale, sostiene che "la scelta sia dovuta al loro rendimento. Infatti, i provvedimenti presi nei loro confronti non hanno mai previsto, da parte della scuola, bocciature o sospensioni basate sul voto in comportamento". La pensa diversamente il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aggiunge: "Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un’occasione. Chiedo scusa da semplice cittadino, a titolo personale, all’insegnante".