Il caso della prof impallinata Dietrofront nella scuola di Rovigo Abbassati i voti in condotta

di Giulia Prosperetti

I voti sono stati abbassati ma il risultato non cambia. I due studenti della I D dell’Istituto Superiore Viola Marchesini di Rovigo protagonisti, a ottobre, dell’aggressione alla loro docente di geologia Maria Cristina Finatti, saranno promossi anche dopo l’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito. Promosso inizialmente con il 9 in condotta, il ragazzo che ha premuto il grilletto della pistola ad aria compressa colpendo l’insegnante alla testa e al volto, ora si ritroverà un 7. Il voto in condotta del suo complice – colui che ha ripreso la scena e diffuso il video sui social network, rendendolo virale – passa da 8 a 6. Messa alle strette la scuola ha dovuto, alla fine, lanciare un segnale.

Un provvedimento che appare, tuttavia, come un atto dovuto dal valore pressoché simbolico e dal discutibile peso educativo. Ieri Valditara, ricevuta la relazione degli ispettori sul caso di Rovigo, aveva invitato la preside dell’Istituto, Isabella Sgarbi, a riconsiderare una decisione che lo aveva lasciato "sorpreso" e "perplesso". Tanto da ordinare un’ispezione per comprendere, attraverso una relazione dettagliata, le motivazioni che hanno condotto a questa decisione e capire quali potessero essere i margini di manovra del ministero verificando, per cominciare, il rispetto dei regolamenti nell’applicazione dei provvedimenti verso i bulli. Margini che, a quanto pare, sono stati trovati.

"Con riguardo alla valutazione della condotta degli alunni coinvolti nel noto episodio accaduto all’Istituto Superiore Viola Marchesini di Rovigo, visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del DPR 1222009 e del regolamento di istituto, – ha fatto sapere nella mattinata di ieri il ministro – ho avvertito l’esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il Consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese". Un “invito“ a rivedere il voto agli studenti – formalizzato con una comunicazione alla preside dall’Ufficio scolastico regionale – al quale Sgarbi ha prontamente risposto con la riconvocazione del Consiglio di classe "per riflettere e rivalutare la situazione". Ma dal nuovo scrutinio, concluso alle 19 dopo un’ora e mezza di confronto, non è arrivata la pena esemplare che si sarebbe aspettata la docente Finatti che quella mattina ha raccontato di essere uscita dalla porta e aver "pianto per il dolore e per l’umiliazione". Con tutta probabilità, il rischio bocciatura non c’è mai stato. Anche in presenza di studenti dalla media impeccabile, come nel caso di chi ha sparato, un voto in condotta inferiore alla sufficienza avrebbe determinato la non ammissione alla classe successiva. E su questo non c’è autonomia che tenga. Ma la scuola ha optato per una media al ribasso tra il voto del primo quadrimestre (5 in condotta) e quello del secondo (8 e 9). Il buon rendimento scolastico e il comportamento impeccabile del secondo quadrimestre sono stati sufficienti a “salvare“ i due ragazzi. Il terzo studente protagonista dell’aggressione, proprietario della pistola, era invece stato bocciato a causa di una media bassa.

"L’intero iter di valutazione seguito dall’istituto è stato corretto – ha detto Sgarbi al Corriere Veneto – l’errore, se così possiamo definirlo, è avvenuto solo nell’ultimissimo passo compiuto in sede di scrutinio. Ci è stato fatto notare che il regolamento prevede sia fatta una valutazione complessiva, che tenga conto dell’intero anno scolastico, mentre inizialmente avevamo deciso di valorizzare il percorso di maturazione fatto da questi studenti negli ultimi mesi". Sul tema è intervenuto il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, che ha definito l’invito rivolto dal ministro dell’Istruzione alla dirigente scolastica del Viola Marchesini un’iniziativa condivisibile e "molto equilibrata", "una richiesta – ha aggiunto Giannelli – molto rispettosa del ruolo dell’organo collegiale unico competente a valutare la situazione" in quanto "sono proprio i componenti del consiglio di classe a conoscere molto bene quanto accaduto e ad avere tutti i documenti necessari per fare la giusta valutazione". Nonostante l’esito non sia stato quello sperato, la docente aggredita si è detta "più serena" anche grazie al "sostegno del ministro Valditara e di tantissime persone comuni".