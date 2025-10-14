Il cardinale Ravasi: "Le marce per la pace come processioni laiche"

Cardinal Gianfranco Ravasi, con il rilascio degli ostaggi e la pace annunciata a Gaza, questo è il giorno più opportuno per parlare di paura e speranza? Il presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, che stasera apre l’anno sociale del Centro San Domenico di Bologna con una lectio magistralis su questi due sentimenti, sorride: "In effetti la mia conferenza si incastona in un crinale che ha alle spalle la carneficina e innanzi a sé la pace possibile. Papa Wojtyla nel suo dramma teatrale La bottega dell’orefice scrive che non c’è paura senza speranza né speranza senza paura. Sono due dimensioni della vita. La paura si porta il peso della Storia, la speranza è fatta di attesa e utopia".

Sono due sentimenti che, al netto delle violenze dei provocatori, hanno attraversato le grandi iniziative popolari dell’ultimo periodo? "Certo. Queste manifestazioni laiche mi hanno ricordato per alcuni versi le processioni cattoliche la cui funzione, davanti alla miseria della città, è quella di guardare al futuro e alla pace. Non a caso in questi giorni abbiamo visto portare simboli e stendardi. Ma penso anche alla marcia di Assisi che è rappresentazione di un valore spirituale profondo".

Come vive le tante guerre da cui siamo circondati? "Sono nato nel 1942 quando tutta l’Europa era un lavacro di sangue e ho vissuto nella carne la ribellione del fratello contro il fratello. L’umanità, come diceva Pascal, rivela il proprio peccato originale. E la Storia, tragicamente, si costruisce sulle date delle guerre. Dopo tanto male, però, bisogna aspettare l’alba".

Cosa pensa delle polemiche che hanno investito il cardinale Parolin per le parole sul 7 ottobre? "Ha detto in modo equilibrato concetti analoghi a quelli che anch’io ho espresso pubblicamente. È infame l’attacco del 7 ottobre di Hamas in territorio israeliano, infame il massacro nella Striscia di Gaza".

Fede, speranza, carità. Dunque, la speranza è una virtù minore, anche se proietta l’uomo verso il futuro? "Charles Péguy ne Il portico del mistero della seconda virtù scrive che la cosa difficile è appunto sperare. Molto più semplice è disperare, ovvero cedere alla grande tentazione. Possiamo confidare nell’attesa ma in agguato c’è l’orizzonte oscuro della paura. Che non va confusa con il timore, sostantivo che significa rispetto verso l’altro. Non a caso nella Bibbia c’è scritto che il principio della sapienza è il timore del Signore".

Graham Greene diceva di aver paura dell’uomo che non ha paura. Anche la paura è figlia di Dio? "La paura è consapevolezza del limite dell’umanità, scoperta costante del nostro essere, autocoscienza di sé. Ma pure la speranza contiene un elemento negativo, quell’illusione che molti usano per decolorare la realtà. Tutte le virtù e i vizi, sosteneva Karl Kraus, sono come il diamante e il carbone: hanno una base comune".

Il sentimento odierno, con la liberazione degli ostaggi, è comunque la speranza. Anche la fede e la carità ne hanno bisogno? "La speranza è come quei bambini che strattonano i genitori per camminare più velocemente ed è un elemento fondamentale dell’escatologia di cui tratterò nella lectio di stasera. Non è rassegnazione, ma sguardo verso l’Oltre. E parlare dell’Oltre è parlare dell’altra faccia della vita. Il libro dell’Apocalisse cita nuovi cieli e nuova terra, Dante nel canto XXV del Paradiso dice che “spene è uno attender certo de la gloria futura“".

Ha annunciato l’incontro di stasera su X. È un social che usa abitualmente? "Intervengo un paio di volte al giorno, una volta su un tema biblico e un’altra su argomento più generale. Non ho un grande seguito, credo 120mila persone, ma mi interessano le reazioni della gente. È un format semplice che usava anche Gesù con cinquanta caratteri. Quando diceva ‘rendete a Cesare quel che è di Cesare’ non faceva forse un tweet?".