Il capogruppo di Forza Italia "È una materia molto delicata Il reato non esiste nel codice"

di Claudia Marin

La premier Meloni ha tolto di mezzo il possibile intervento sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa e il ministro Nordio si è adeguato. Per voi era un intervento da fare: perché?

"Il ministro Nordio – avvisa Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera – ha toccato una materia molto delicata. Questo reato non è presente nel nostro codice e nasce dalla giurisprudenza. Quindi sul piano tecnico Nordio ha ragione: una più precisa tipizzazione di questo reato è invocata da molto giuristi. Ma come è stato chiarito anche da Antonio Tajani, il tema non è stato indicato da Forza Italia e dagli altri partiti della coalizione di governo come priorità. Mi sembra che sia anche la posizione del presidente Meloni".

In Parlamento presenterete le vostre proposte sul punto?

"Forza Italia, come del resto hanno fatto i governi Berlusconi, ha sempre promosso e supportato le iniziative parlamentari tese a rendere ancora più efficace la lotta alla mafia e a ogni tipo di delinquenza, lotta della quale il ministro Nordio nella sua attività di magistrato è stato un interprete esemplare".

A questo punto c’è da attendersi che l’esame della riforma della giustizia prenda il via in Parlamento: quando?

"Ritengo che entro l’anno debba arrivare in Parlamento il testo vagliato dalle Commissioni e che possa quindi essere arricchito e migliorato al fine di ottenere il più ampio consenso possibile".

Quali sono i punti qualificanti del progetto riformatore?

"La cancellazione del reato di abuso d’ufficio è un punto che ha ricevuto il plauso di sindaci di tutti gli schieramenti politici. Gli amministratori pubblici, come ogni altro cittadino, devono agire nella piena correttezza, ma va impedito che non firmino più gli atti leciti, per timore di essere perseguiti per un reato di non chiara valutazione. Nel nostro codice ci sono altri articoli che reprimono i reati contro la pubblica amministrazione".

Poi c’è il nodo intercettazioni.

"L’abuso dell’uso delle intercettazioni è un altro punto a cui teniamo perché la presunzione d’innocenza e la riservatezza per noi garantisti sono principi sacri. La pubblicazione ingiustificata delle intercettazioni deve essere qualificata come reato. Particolare attenzione la rivolgiamo anche all’informazione di garanzia che deve rappresentare una concreta tutela del cittadino sottoposto a indagini e non deve tradursi in un processo mediatico anticipato. Allo stesso modo le misure cautelari, la privazione della libertà di un cittadino, oggi disposta da un giudice monocratico, secondo la nostra visione deve essere invece stabilita da un collegio, perché riteniamo l’indagato deve essere tutelato da un provvedimento che può diventare devastante per chi lo subisce".

Anche la separazione delle carriere rimane un vostro cavallo di battaglia?

"È un altro punto che Forza Italia ha indicato nel proprio programma perché riteniamo che la distanza che sussiste tra giudice e indagato deve essere la stessa che intercorre tra pubblico ministero e giudice. L’accusa e la difesa devono avere gli stessi diritti e doveri. È evidente che la separazione delle carriere dei magistrati comporta una modifica della Costituzione".

All’Anm, però, la riforma non va bene punto per punto: come valuta queste critiche?

"Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati esprime legittimamente le sue opinioni e trovo corretto che lo faccia. Ma è altrettanto corretto che le opinioni siano espresse anche da altri e dalla politica. Non vogliamo una riforma contro qualcuno, ma una a vantaggio dei cittadini e che valorizzi il lavoro dei tanti magistrati seri, competenti e corretti che compongono l’ordine giudiziario".

Si potrà mai riuscire a riformare la giustizia in Italia?

"Bella domanda. Ogniqualvolta si parla di giustizia in Italia si alzano polveroni di polemiche, spesso strumentali. Che i tempi della giustizia siano esageratamente lunghi i cittadini lo sanno, così come sappiamo che le aziende straniere non vengono in Italia a investire, perché non si fidano del nostro sistema giudiziario e della nostra burocrazia asfissiante. Quindi occorre da subito impegnarsi per una riforma che non sia a vantaggio di qualcuno, ma di tutti i cittadini".