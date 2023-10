Il caos fra i parenti. Riabbraccia la moglie. La credeva tra i morti

MESTRE

Lo strazio di chi ha scoperto che un familiare, che credeva sopravvissuto, era in realtà morto nell’incidente stradale. La gioia di chi – a causa di alcune informazioni che si erano diffuse nelle ore concitate che hanno seguito la strage – era convinto di aver perso un figlio, un marito o una moglie. E invece ha potuto riabbracciare il proprio congiunto. Un uomo, tra i ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre, ha manifestato tutta la sua felicità quando gli è stato comunicato che la moglie era ancora viva, nello stesso reparto e "in condizioni cliniche accettabili". Negli spazi allestiti dagli ospedali per accogliere i parenti di diverse nazionalità, che hanno percorso un lungo viaggio fino al Veneto, si alternano la disperazione di chi ha perso i propri cari e la speranza per il miglioramento delle condizioni di alcuni dei feriti.

Situazioni gestite da equipe di psicologi messe in campo dai presidi sanitari. "Quasi tutti i ricoverati hanno qualche congiunto che è deceduto", spiega il direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’ospedale di Mestre, Moreno De Rossi. "Sia a loro sia ai familiari comunichiamo" le sorti dei loro congiunti morti, decidendo di volta in volta i modi e i tempi. "I familiari chiedono innanzitutto di poter vedere i loro cari - afferma Rita Lorio, responsabile psicologia ospedaliera -, noi stiamo trattando con massimo rispetto il dolore di queste persone, in uno stato di vulnerabilità molto delicata. Ci ha colpito la loro compostezza, la dignità". Tutte le 21 salme restano nell’obitorio, presidiato da polizia e carabinieri. La Procura ha stabilito che si potrà procedere con il rimpatrio: c’è dunque il nulla osta per restituire i corpi ai parenti.

Andrea Gianni