Il canto patriottico del 1919

Un canto patriottico, concepito e realizzato prima dell’avvento del fascismo, ma in qualche modo fatto proprio dal regime e perciò caduto in seguito in disgrazia. È la storia dell’Inno a Roma, commissionato nel 1918 dalle autorità cacapitoline al poeta e librettista Fausto Salvatori per celebrare la “vittoria“ della Prima guerra mondiale. Fu lo stesso sindaco della città, Prospero Colonna, a chiedere a una celebrità nazionale e internazionale come Giacomo Puccini di dare una veste musicale alle parole di Salvatori. Puccini portò a termine l’incarico in pochi giorni e l’Inno a Roma fu eseguito al prima volta il 21 aprile 1919, nell’anniversario della fondazione della Città eterna.

Il fascismo si insediò tre anni dopo e presto “adottò“ l’inno, divenuto popolare nella versione di Beniamino Gigli. Nel dopoguerra è stato spesso usato per aprire i comizi di Giorgio Almirante.