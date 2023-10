Il canone Rai da 90 a 70 euro

Confermata anche l’annunciata azione sul canone Rai, che viene ridotto a 70 euro per il 2024. Per sopperire al calo degli introiti e garantire comunque il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, in manovra è riconosciuto alla Rai un contributo pubblico pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. Fino ad oggi il contributo al servizio pubblico radiotelevisivo ammontava a 90 euro. La cifra ormai da qualche anno viene addebitata direttamente nelle bollette.