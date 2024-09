Il campione in lutto . Sinner piange zia Meggi. Le dedicò il trionfo Usa

Aveva dedicato a lei la vittoria agli Us Open, appena due settimane fa. Ora Jannik Sinner piange la scomparsa della carissima zia ’Meggi’, morta sabato a 56 anni dopo una lunga malattia.

La terribile notizia ha raggiunto ieri il campione a Pechino, dove è giunto per riprendere il filo della sua trionfale stagione dopo, appunto, il successo a New York. Ma è immaginabile che lo stato d’animo del numero uno del mondo non sia quello ideale per inseguire altre vittorie. Margith, sorella della madre Siglinde, era stata una figura molto importante nella vita del campione. Che sorprendendo un po’ tutti, appena vinto lo Slam americano, l’aveva ricordata rivelando "non so quanto starà ancora con me". E con gli occhi lucidi, a chi lo intervistava sul campo appena dopo aver battuto l’americano Fritz in finale, Jannik aveva appunto voluto dedicare il titolo alla zia. Alla quale, aveva detto, non restavano probabilmente molti giorni di vita.

Questo messaggio speciale aveva commosso i milioni di telespettatori che si erano appena goduti lo spettacolo tennistico del ’Rosso’ formidabile della Val Pusteria. Tutti avevano avuto conferma della grandezza anche umana del campione azzurro, uno che sul campo mette tutto il suo talento, ma che poi ha radici fortissime e solidissime anche fuori, quando la racchette sono lasciate negli spogliatoi.

E’ stata la famiglia di Sinner a rendere noto il decesso di Margith Raucheggler, con un necrologio. I funerali si terranno domani nella chiesa di Villabassa.

“I nostri ringraziamenti – si legge – vanno a tutto il team dell’Ospedale di Brunico, in particolare alla signora dott. Monika Hilber e le sorelle del distretto per la loro amorevole cura e sostegno. Un grande ringraziamento all’adorabile vicinato e alle sue migliori amiche Petra, Margit, Helga, Petra, Manu e Mariedl per il loro caloroso supporto“.

Subito sono arrivati al campione messaggi di condoglianze per una perdita così importante. Non è ancora dato sapere quali eventuali modifiche avrà ora il programma del campione nel finale di stagione. In Cina, Jannik era appena giunto per confermarsi dopo la vittoria nel torneo Atp lo scorso anno. E poi, a novembre, le Finals a Torino e quelle di Davis in cui l’Italia dovrà provare a centrare uno storico bis dopo il trionfo dello scorso anno. In mezzo, dal 16 al 19 ottobre a Riyad, Arabia Saudita, il torneo Six Kings Slam con un montepremi record.

Quel che è certo è che Sinner affronterà tutto, come sempre, con lo spirito giusto e senza forzare i tempi, con grande senso di equilibrio. Proprio a New York ha dato una lezione al mondo intero, facendo intendere a tutti che cosa sia più importante. Anche per chi ha conquistato quasi già tutto su un campo da tennis a 23 anni. "Se c’è una cosa che posso augurare a tutti – aveva detto a trionfo appena conquistato – è la salute".