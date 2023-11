Il calvario di Indi. La piccola staccata dalle macchine. Il Papa prega per lei

Nessun colpo di scena per Indi Gregory. Solo il programmato e progressivo distacco dalle macchine. In una struttura inglese per malati terminali, la bimba di 8 mesi affetta da malattia mitocondriale incurabile è sul lettino di fine vita. L’Italia, dal 6 novembre seconda patria di Indi grazie alla concessione della cittadinanza per "preminenti motivi umanitari", non condivide la scelta ma è costretta ad accettarla. Nell’hospice scelto dai sanitari del Nottingham’s Queen Medical Centre, il protocollo per mettere fine alla "significativa sofferenza" della bambina scatta a metà pomeriggio. La procedura prevede l’interruzione della ventilazione assistita mentre i farmaci palliativi accompagnano "gradualmente" la piccola verso la morte. Ma quel "gradualmente" non ha mai una durata predefinita. Lo dimostra il precedente di Alfie Evans, che nel 2018, a conclusione di un analogo contenzioso Londra-Roma, impiegò cinque giorni prima di spegnersi. Indi "è sopravvissuta all’estubazione e respira con la mascherina", comunica attorno alle 20 il legale italiano Simone Pillon.

Anche il Pontefice segue il caso. "Papa Francesco si stringe alla famiglia della piccola Indi, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra", riporta il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Al capezzale di Indi ci sono papà Dan e mamma Claire, "disperati per il dolore e indignati per il comportamento della magistratura inglese". Un ultimo "calcio nei denti", è la sintesi. Il rifiuto delle autorità britanniche di considerare e disporre il trasferimento al Bambino Gesù per le cure palliative invocate dalla famiglia – disponibili nella sede di Passoscuro – batte ogni sforzo legale e diplomatico. Un epilogo ampiamente previsto, alla luce degli specifici precedenti e delle differenti visioni sul fine vita che separano Italia e Regno Unito.

Non basta l’impegno personale di Giorgia Meloni. E si rivela un buco nell’acqua l’inconsueto appello al ministro della Giustizia britannico Alex Chalk perché l’Alta Corte di Londra affidi la bambina all’Italia sulla base di un’interpretazione estensiva della Convenzione dell’Aja del 1996. Un’interpretazione perentoriamente rigettata dai giudici londinesi: da un lato, liquidando "la tattica legale" dei Gregory come frutto della "manipolazione" degli attivisti pro vita; dall’altro, contestando il "fraintendimento totale dello spirito della Convenzione" operato dall’Italia. Fine del contenzioso, non delle polemiche. Il diritto di cura di Indi? "Palesemente ignorato", denuncia la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.