Il calendario delle tasse. Scadenze anticipate. Ma arriva la rateizzazione per le partite Iva

Cambiano le scadenze fiscali per le dichiarazioni dei redditi per le società, che di fatto si allineano a quelle previste per le persone fisiche, sia pure con qualche variazione nel caso in cui si ricorre a intermediari o sostituti di imposta. Le aziende dovranno, infatti, presentare le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate tra il 1° aprile e il 30 settembre. Avranno un mese di più, invece, i sostituti di imposta e gli intermediari, che potranno presentare la dichiarazione dei redditi delle società tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno fiscale.