Il caldo soffoca l’Italia L’Inps: "Con 35 gradi si può chiedere la Cig"

Di fronte all’ondata eccezionale di caldo bisognerebbe introdurre modifiche temporanee all’organizzazione del lavoro, senza escludere il possibile ricorso alla Cig per eventi climatici straordinari. È la richiesta di Cgil, Cisl e Uil alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, di fronte alle temperature di questi giorni che hanno causato già due morti sul lavoro e nello stabilimento di Pomigliano hanno spinto Stellantis a mandare a casa gli operai del secondo turno del reparto Panda. "L’ondata di calore che sta interessando il nostro Paese – ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini – aumenta pericolosamente i rischi sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e, purtroppo, ha già provocato due morti in questi ultimi giorni". Esistono già norme che prevedono la possibilità di chiedere la cassa integrazione ordinaria in caso di temperature superiori a 35 gradi (anche se solo percepite) ma la procedura va attivata dal datore di lavoro. La circolare 139 del 2017 e il messaggio 1856 del 2017 dell’Inps chiariscono le linee guida in caso di eveni meteo. Nel Cadore, intanto, una tromba d’aria, accompagnata da forti scrosci di grandine, si è abbattuta sui boschi come un tosaerba.