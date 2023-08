Il boss si aggrava Messina Denaro ricoverato in ospedale "Non mi pentirò mai"

di Giovanni Rossi

Operato d’urgenza per occlusione intestinale. Matteo Messina Denaro torna al centro della scena. Succede tutto nel giro di poche ore. Nel giorno in cui la procura di Palermo deposita i verbali del primo interrogatorio dopo l’arresto del 16 gennaio scorso, nel quale il boss malato di tumore conferma che non si pentirà mai, nega l’appartenenza a Cosa Nostra e ribalta in esclusiva su Giovanni Brusca l’omicidio nell’acido del piccolo Giuseppe Di Matteo, a metà pomeriggio un corteo blindato lascia il penitenziario aquilano di Costarelle. A bordo c’è l’ex latitante numero uno, destinazione il reparto oncologico del San Salvatore. Di sicuro per un ricovero non breve. Forse addirittura per un intervento. E così avviene, secondo fonti mediche citate dall’Agi.

Che la situazione stia per precipitare appare evidente dalla tempistica. È l’avvocato Alessandro Cerella del foro di Vasto, incaricato dalla nipote del boss e sua legale di fiducia, Lorenza Guttadauro, a reclamare immediate cure ospedaliere per il proprio assistito, già sotto chemio, a causa delle "gravissime condizioni incompatibili con regime del 41 bis e con qualsiasi tipo di carcerazione". "Matteo Messina Denaro – continua Cerella – ha un tumore al colon al quarto stadio: non può mangiare e può bere solo succhi di frutta, ha poche speranze di restare in vita. Le sue condizioni sono tragiche. Ricorrerò fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo perché qui sta accadendo qualcosa di drammatico". Poche ore dopo il 61enne boss è già al San Salvatore, tra ovvie e stringenti misure di sicurezza. Una velocità che rimarca l’eccezionalità del caso. Nessuno vuole sbagliare.

Il deposito delle 70 pagine di interrogatorio rese subito dopo l’arresto aggrava, se possibile, il carico emotivo della vicenda. Il paziente oncologico ricoverato d’urgenza è infatti l’irriducibile negazionista che al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all’aggiunto Paolo Guido Matteo consegna verità di parte, talvolta offensive del senso comune. "Io non mi farò mai pentito", dice ai magistrati con sicilianissima locuzione. Per il resto nega tutto, conferma solo quanto sta già agli atti – come la corrispondenza intercorsa con il corleonese Bernardo Provenzano: "Io chiedevo favori a lui se me li poteva fare e lui chiedeva favori a me se glieli potevo fare. Omicidi non ce n’erano". Assicura: "Io mi sento uomo d’onore, ma non come mafioso. Cosa nostra la conosco dai giornali... magari ci facevo affari e non sapevo che era Cosa nostra". Ancora: "Stragi e omicidi... non c’entro nella maniera più assoluta. Poi mi possono accusare, che ci posso fare".

Il piccolo Di Matteo sciolto nell’acido? "Lei mi insegna – dice il capomafia al magistrato – che un sequestro di persona ha una finalità, che esclude sempre l’uccisione dell’ostaggio, perché un sequestro a cosa serve? Ad uno scambio: tu mi dai questo ed io do l’ostaggio – spiega il boss –. Sequestrano questo bambino... Lui (Giovanni Brusca, ndr) non dice che c’ero io". Poi, dopo molti mesi, Brusca "resta solo ... e il telegiornale dà la notizia... che era stato condannato all’ergastolo per l’uccisione dell’esattore Ignazio Salvo, ci siamo?". Secondo Messina Denaro, Brusca uccide il figlio del pentito "per ira" – e "a pagare sono io?".

Fa la vittima (sempre con costruzione siciliana): "Ma ingiustizie quante ne devo subire?" La mafia? Brutta parola. Difatti si dipinge come erede di un "mercante d’arte", non del boss di Castelvetrano. Non parla di appalti, preferisce i reperti archeologici: "Dove sto io c’è Selinunte. A quell’epoca c’erano mille persone e scavavano tutte. Il 100% delle opere le comprava mio padre" che le vendeva "in Svizzera" e poi dalla Svizzera "arrivavano dovunque", persino "nei musei americani". Rivendica: "Io sono appassionato di storia antica, da Roma a salire". E infatti offre prova di malcelata autostima: "Non voglio fare il superuomo e nemmeno l’arrogante – dice ai giudici –. Voi mi avete preso per la mia malattia". Invece per Giovanni Falcone, offeso a causa delle code nel traffico in un’intercettazione captata nel giorno della commemorazione, ha un pensiero stradale. Nulla di personale, spiega. E agli inquirenti affida niente meno che un consiglio di marketing: "Bloccare un’autostrada per decine di chilometri: cosi vi fate odiare".