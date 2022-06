Il boss (pentito) che accusò Andreotti: "Borsellino mi disse: è la mia ora"

Porta in giro una faccia vera e un nome falso, ma lecito. Quello che gli diedero i genitori in una chiesa siciliana gremita di compari vestiti a festa se l’è portato via, insieme con il suo terribile passato, la legge sui collaboratori di giustizia . "Ossequi a vossia", gli dicevano allora, quand’era un uomo di rispetto. "Buongiorno, signore", gli dicono adesso che è un uomo rispettato. Nuovo di zecca, ma costruito, con due date di nascita: una vera e segreta, una fasulla, ma valida. Leonardo Messina è un neonato adulto con una nuova vita ritagliata su misura. Come quella dei figli e di una quarantina di parenti, tutti ‘lavati’ e rimessi in circolazione con documenti rifatti. Alle spalle e nell’animo, un lungo cammino di giuramenti, riti, cerimonie, spari, omicidi, riunioni, rimorsi, funerali. Mafioso doc da sette generazioni, Messina è stato un giovane tutto coppola, bombe e Kalashnikov quindi, gradino dopo gradino e agguato dopo agguato, è salito al livello dei boss dell’onorata società. Poi, i primi tormenti, l’arresto e, nella solitudine della cella, un morso nella coscienza sempre più profondo, quasi un malessere ‘integrato’ dal discorso della vedova dell’agente Vito Schifani, l’ha portato a raccontare le trame, i segreti, gli impasti, gli impicci, i silenzi e i misteri della mafia. Un ‘infame’, nel gergo crudo di Cosa Nostra. Un ‘pentito’, nel linguaggio neppure correttissimo del popolo. Un collaboratore di giustizia, secondo la legge, deciso a raccontare il suo cammino fuori dalle regole, srotolato in quasi tremila puntate per lo più davanti al giudice Borsellino. E sulla scia delle sue dichiarazioni, il coinvolgimento di Andreotti e una tempesta di manette ai polsi di duecento uomini, imprenditori, faccendieri e politici. Da allora la Sicilia è un ricordo e una minaccia. Da allora Messina ha un nuovo nome, un nuovo lavoro, una ...