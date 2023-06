Il blitz nel Golfo di Napoli Denunciati tre migranti Ma il cargo non è stato dirottato

di Nino Femiani

Il tentativo di prendere il comando della nave e dirottarla non ci sarebbe mai stato, a sentire alcuni dei quindici clandestini (11 uomini, 2 donne, una delle quali incinta, e 2 minori). Alla sostituta napoletana Enrica Parascandolo fino all’alba di ieri raccontano una storia che dovrà ora essere riscontrata e valutata dal punto di vista della procura. "Siamo saliti a Topcular in Turchia il 7 giugno, più che saliti ci siamo intrufolati dentro uno dei camion che erano parcheggiati nella stiva, insieme ai container. Ce ne siamo stati chiusi per due giorni e mezzo, poi qualcuno è uscito perché non ce la faceva più a stare lì dentro e a quel punto ci hanno scoperti". I due clandestini (le nazionalità dei quindici sono siriane, irachene, iraniane e afgane) escono con in mano un pugnale, forse vogliono raggiungere la plancia o le cucine, ma finiscono per essere ripresi dalle telecamere della nave Galata Seaways, un mercantile costruito nel 2010 che batte bandiera turca ma che è di proprietà di un armatore danese.

Appena il comandante vede degli "intrusi" aggirarsi lungo i corridoi, fa scattare il protocollo antipirateria, il cargo è in acque extraterritoriali ma con l’isola di Capri all’orizzonte. Cinque marinai più il capitano si chiudono in una stanza blindata da cui gestiscono la rotta, altri sedici più tre autisti dei tir se ne stanno sprangati in cabina. Scatta l’sos al Centro di ricerca e soccorso di Ankara che trasferisce la richiesta di soccorso alle autorità italiane. Le squadre di pronto intervento della Marina, ovvero i reparti degli Incursori e dei Fucilieri vengono messi su due elicotteri, mentre la Galata Seaways viene affiancata dai mezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, permettendo ai "navy seals" della Brigata San Marco di calarsi sul ponte con le corde. Dopo aver cercato i fuggitivi nascosti nella stiva del grande cargo lungo 240 metri, le forze speciali mettono in sicurezza la nave.

Ammirazione e applausi per i nostri marò, che completano la bonifica della nave in cinque ore, poi i quindici clandestini vengono presi in consegna dalla polizia di Stato e Guardia di Finanza e portati in commissariato. "Tutto è finito bene", annuncia su twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto, quasi a mettere il punto finale. Poco dopo mezzogiorno di sabato la nave turca riprende il suo viaggio, destinazione finale Sète dove arriverà oggi. Ora si tratta di capire quali saranno le accuse per i quindici che, per il momento, non possono essere definiti "dirottatori", imputazione che la procura non intende formulare. Tre clandestini sono denunciati a piede libero per possesso di armi, quattro – tra cui la donna incinta – sono stati portati nella giornata di ieri all’Ospedale del Mare di Napoli, alcuni colpiti da ipotermia, un altro con una sospetta frattura alla caviglia. "Non volevamo dirottare la nave, avevamo solo paura che ci riportassero in Turchia".

E a dimostrazione che non c’era intento bellicoso, aggiungono: "Dopo che sono usciti a prendere aria sulla plancia, i due sono tornati nel nostro nascondiglio e siamo rimasti insieme, non c’è stata alcun tentativo di aggressione. I coltelli e il taglierino? Servivano solo per tagliare i teli dei camion e nasconderci sotto di essi, non per fare male a qualcuno". Mentre la Procura continua le indagini, i migranti che non si trovano in ospedale saranno collocati nel centro di accoglienza della Croce Rossa. I due minorenni, invece, andranno altrove.