Ucraina, il birrificio diventa fabbrica di molotov

Il birrificio Pravda di Leopoli ha riconvertito la sua produzione per creare Molotov. Lo ha annunciato il birrificio dopo che il ministero della Difesa ha chiesto alla popolazione civile di fare bottiglie Molotov per lottare contro le forze russe. Il birrificio aveva già fatto parlare di sé in passato, rappresentando sulle sue etichette vari personaggi politici. Tra questi, Vladimir Putin. Un Putin che sull’etichetta è nudo. E il nome dell’etichetta non lasciava spazio a dubbi: era denominata "Putin Huilo", che in italiano potrebbe essere tradotto con "Putin testa di c...".

Intanto, i cittadini si preparano alla resistenza non solo a Kiev, ma in tutta l’Ucraina. A Dnipro, la terza città più popolosa dell’Ucraina, le donne stanno preparando bottiglie molotov da utilizzare contro i soldati russi, usando polistirolo e bottiglie di birra usate. A mostrare le foto di un gruppo di ragazze chine sulle cassette di birra che preparano le molotov è il Guardian.