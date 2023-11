Il barbiere (di 87 anni) che resiste nel borgo dove non vive più nessuno: "Ma io da qui non me ne vado" Apice Vecchia è un borgo fantasma di grande fascino, abbandonato a causa di due terremoti. Tommaso Conza, 87 anni, è il barbiere che da 65 anni non abbandona la sua bottega. Grazie a progetti di valorizzazione, il borgo sta tornando a vivere.