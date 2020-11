Siamo l’unico Paese nell’Europa unita a celebrare una vittoria in guerra con una festa nazionale, che per noi ragazzi era un giorno di vacanza. Ora è una festa mobile, ma sopravvive dal fascismo alla Repubblica. Perché è anche la Giornata dell’Unità nazionale, non solo la festa delle forze armate. Entrammo in guerra in ritardo e con riluttanza, nel 1915, incerti fino all’ultimo da che parte stare, appena 55 anni dopo la sbarco di Garibaldi a Marsala. Mezzo secolo è un tempo breve. L’Italia era una, ma non unita. Chiedo scusa per un ricordo personale, credo che sia rivelatore. Mio padre era nato a Pavia nel...

Chiedo scusa per un ricordo personale, credo che sia rivelatore. Mio padre era nato a Pavia nel 1907, la famiglia era siciliana, e tornò sull’isola seguendo mio nonno professore. Mio padre si trovò alle elementari a Palermo, e mi raccontava di aver dovuto fare a pugni quasi ogni giorno, i patriottici compagni lo aggredivano chiamandolo ’il tedesco’. Avevano le idee confuse i bambini siciliani. Non solo loro. I padri combattevano sulle Alpi, non sapendo perché e dove si trovassero. Vedevano la neve per la prima volta.

Quando andai io a scuola, nel secondo dopoguerra, non si cantava l’inno nazionale come si fa ancor oggi in Texas o in California con la mano sul petto, God bless America, Dio benedica la nostra patria. Non era chiaro se avessimo perduto o vinto, i professori avranno avuto idee diverse, che era meglio tener per sé. In classe si esaltavano le camicie rosse, ma quelle del Risorgimento, e l’eroismo dei nostri fanti sul Piave. Non passa lo straniero. Almeno ormai era chiaro chi fosse.

Con il 1918 finivano le lezioni di storia. Il tricolore sventolava alle partite di calcio quando giocava l’Italia, i giocatori all’inno restavano a bocca chiusa. Un nazionalismo tinto di azzurro, il colore dei Savoia. E di solito si perdeva. Il tricolore sventolò con orgoglio quando gli italiani conquistarono la vetta del K2, la seconda vetta dopo l’Everest, ma il 31 luglio del 1954 eravamo in vacanza.

Quell’anno, il 28 ottobre, non si andò a scuola perché Trieste rimaneva italiana. I padri e i nonni non erano morti invano sul Carso e a Caporetto. Alle sfilate del Due giugno, gli applausi scrosciavano alla marcia dei bersaglieri, che andavano di corsa, piume al vento. E ci si alzava in piedi in silenzio all’inno. Non piace a tutti Fratelli d’Italia. Forse l’inno dovrebbe essere Addio mia bella addio…, che poi prosegue "…se non partissi anch’io sarebbe una viltà". Meno marziale, più sincero.

’La Grande Guerra’, il film di Monicelli, è del secolo scorso: del 1959. Sordi e Gassman non sono eroi, eppure quando il nemico li insulta, affrontano il plotone per non tradire i compagni. Siamo ancora più una famiglia che una nazione. Con il ’68, comincia il declino per la festa del 4 novembre, militarista, capitalista, sempre più sospetta. Quando condussi mia figlia a 14 anni a vedere Il Gattopardo, le dovetti spiegare molte scene. A scuola le avevano censurato anche lo sbarco dei Mille, e Vittorio Veneto.

Italia über alles? No, ma abbiamo tutti le nostre radici da amare. Quando sento Fratelli d’Italia, mi commuovo, penso a mio padre, bambino tedesco a Palermo.