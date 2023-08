Il 32% delle italiane vittima di abusi Partner o ex sei aguzzini su 10

Il caso di Palermo è solo l’ultimo di una serie di violenze sessuali di gruppo che si sono consumate negli ultimi tempi nel nostro Paese. La settimana scorsa una turista 20enne si è recata dai carabinieri della Compagnia di Rimini per denunciare lo stupro subito ad opera di tre ragazzi. Stando al suo racconto, la violenza si sarebbe realizzata in un appartamento della zona turistica della città romagnola. Si tratterebbe di giovani conosciuti durante il soggiorno in Riviera, ragazzi con i quali, in precedenza, non avrebbe mai avuto alcun tipo di contatto. Sul corpo della denunciante sono stati riscontrati diversi lividi e lesioni.

Gli ultimi dati a livello nazionale registrano che il 32 per cento delle italiane ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 63% degli stupri poi risulta commesso da partner o da ex delle stesse vittime.