Il 2022 l’anno più caldo in Italia

ROMA

Che l’anno scorso in Italia avesse fatto un caldo tremendo, ce ne eravamo accorti tutti. Ma che il 2022 fosse stato l’anno più caldo nella storia nel Belpaese, non potevamo saperlo. Lo hanno certificato ieri l’Organizzazione meteorologica mondiale, la Wmo, e il servizio meteo della Ue, Copernicus. Insieme hanno preparato e diffuso il rapporto "Stato del clima in Europa 2022". L’anno passato è stato il più caldo anche in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Il 2022 è stato il secondo anno più caldo in Europa da quando ci sono rilevazioni scientifiche, cioè dalla seconda metà dell’Ottocento. Lo precede solo il 2020. E l’estate dell’anno passato è stata la più calda della storia sul continente. Wmo e Copernicus rivelano che nel 2022 la temperatura media in Europa è stata di 2,3 gradi sopra i livelli pre-industriali (1850 - 1900).

L’Accordo di Parigi sul clima, firmato da tutti i paesi dell’Onu nel 2015 a Parigi, e aggiornato a Glasgow nel 2021, impegna i firmatari a mantenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi dai livelli pre-industriali, e possibilmente entro 1,5 gradi. Nel 2022, la temperatura media globale è già arrivata a 1,15 gradi sopra la media 1850-1900. Ma in Europa, abbiamo sforato tutti i limiti, arrivando a +2,3 gradi.