Il 14enne ucciso a Istanbul. I due killer minorenni condannati a 24 anni

MISANO ADRIATICO (Rimini)A Istanbul è arrivata la sentenza per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzo di 14 anni figlio dello chef Andrea Minguzzi, originario di Misano Adriatico (Rimini), e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, accoltellato lo scorso gennaio in un mercatino del quartiere di Kadikoy. Il tribunale ha condannato a 24 anni di reclusione per omicidio premeditato due dei quattro imputati, entrambi quindicenni. Per gli altri due è arrivata l’assoluzione: una decisione contro la quale la famiglia della vittima ha già annunciato ricorso.

"Doveva essere una sentenza storica per sradicare il problema della violenza minorile e quindi siamo molto contenti per le condanne, ma siamo molto dispiaciuti per le due assoluzioni: non lo accettiamo e faremo ricorso" ha detto Andrea Minguzzi all’uscita del tribunale. "Quei due – ha aggiunto lo chef – sono arrivati insieme, erano al mercato insieme, indicavano Mattia per andarlo a cercare e soprattutto ci sono video che riprendono tutti e quattro che ridono, contenti per quello che hanno fatto. Il nostro avvocato chiedeva il massimo della pena per tutti, perché si tratta di violenza di gruppo e perché la sentenza doveva essere uno spartiacque, prima e dopo Mattia". Minguzzi ha definito "toccante" il sostegno ricevuto dalla società turca e dalla politica in questi mesi, mentre anche ieri moltissime persone hanno partecipato all’udienza per esprimere solidarietà. "Ci emoziona tanto ma ci dà anche una missione: serve un cambiamento della legge e questo ancora dobbiamo concretizzarlo", ha detto lo chef.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Mattia si trovava al mercato per comprare alcuni accessori per lo skateboard quando è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Una lite banale, sfociata in violenza cieca: uno dei ragazzi ha estratto un coltello e lo ha colpito. Il giovane è rimasto per quasi due settimane in terapia intensiva, ma il 9 febbraio il suo cuore ha smesso di battere.

Nel frattempo, la madre Yasemin Akincilar, artista molto conosciuta in Turchia, ha raccontato ai media locali di aver accettato una proposta per trasformare la vita del figlio in una serie animata dedicata ai ragazzi. "Siamo in trattativa con alcune emittenti televisive. Abbiamo ricevuto offerte per raccontare la vita di Ahmet in un cartone animato e le abbiamo accettate. Spero di fare la voce fuori campo", ha dichiarato. "Il mio obiettivo è impedire che altri bambini vengano privati della loro vita. Prego per Ahmet ogni giorno".

La memoria di Mattia continua a vivere anche tra Italia e Turchia. A Misano Adriatico, il Comune ha deciso di intitolargli una sala della biblioteca comunale. A Gölcük, invece, è nato il "Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park", con un graffito che ritrae il suo volto e un grande portale metallico che porta il suo nome. Prima dell’estate, la polizia turca aveva anche arrestato 8 persone, tutte accusate di aver minacciato la famiglia Minguzzi e il loro legale.

Pressioni e minacce che hanno colpito in maniera sistematica, al punto da spingere la polizia turca ad aprire un dossier rubricato come "crimine organizzato". Un altro arresto era avvenuto lo scorso 15 aprile, quando un uomo di 67 anni era stato fermato e rinviato a giudizio (rischia 4 anni) con l’accusa di aver sradicato i fiori e violato la tomba del giovane Mattia.