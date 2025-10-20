Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola

LATINALa sua tragica storia aveva scosso tutta l’Italia: Paolo Mendico, studente di appena 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all’inizio del nuovo anno scolastico perché non ne poteva più, secondo la denuncia dei genitori, degli episodi di bullismo nei suoi confronti che da anni doveva sopportare. E ora, quaranta giorni dopo la morte del ragazzo, quella denuncia sembra trovare conferma negli accertamenti disposti dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che da subito si è interessato al caso dopo aver ricevuto una lettera dal fratello di Paolo.

Gli ispettori inviati da viale Trastevere hanno appena chiuso le verifiche nella scuola frequentata dal quattordicenne, la sede distaccata a Santi Cosma e Damiano dell’Iti ‘Antonio Pacinotti’ di Fondi, e a breve dovrebbe partire la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico interessato. Quali saranno queste contestazioni ancora non è chiaro, ma che ci saranno è confermato da più fonti: dunque qualcosa nella scuola non ha funzionato. L’istruttoria del ministero dovrà per forza di cose confrontarsi con le due inchieste aperte: quella della procura dei minori di Roma, che sta accertando la posizione di alcuni compagni di classe e presunti bulli che avrebbero preso di mira Paolo, e quella della procura di Cassino, cui spetta invece verificare se nel comportamento degli adulti coinvolti nella vicenda – dirigenti, professori e personale scolastico – si possano ravvisare reati o omissioni.

"Sto seguendo costantemente e con grande attenzione il drammatico caso di Paolo Mendico. Ritengo doverosa una forte trasparenza per rendere edotta la collettività circa l’esito delle ispezioni ministeriali in corso", aveva scritto sui propri canali social il ministro lo scorso 17 settembre, pubblicando l’ultimo resoconto degli uffici: "I due ispettori incaricati stanno facendo le audizioni di numerosi soggetti interni alla scuola e dei genitori. Inoltre, è in corso l’indagine penale per istigazione al suicidio e, quindi, questo non permette di avere accesso a tutte le fonti perché alcune sono anche secretate dall’indagine. La nostra ispezione si deve necessariamente collegare anche agli esiti dell’indagine penale". Chi non ha mai avuto dubbi che siano i bulli la ragione per la quale Paolo ha deciso di farla finita, è la famiglia.