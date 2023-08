Il 13enne falciato Assalto alla casa del pirata della strada "Ora ti ammazziamo"

di Riccardo Jannello

NEGRAR (Verona)

"Ti ammazziamo, non finisce qui. Noi non abbiamo più nulla da perdere, tu hai ucciso il nostro amico". Sale la tensione nel comune della Valpolicella dove nella tarda serata del 31 luglio un automobilista pirata ha investito un tredicenne di origine ghanese, speranza del calcio locale. Chris Abom Obeng, questo il suo nome, era poi morto la mattina successiva all’ospedale veronese di Borgo Trento e i medici avevano dichiarato che se fosse stato soccorso in tempo, se l’investitore avesse dato l’allarme, il ragazzino poteva essere salvato. Nel tardo pomeriggio di martedì una trentina di persone avrebbero tentato di farsi giustizia da sole assaltando l’appartamento dove il pirata della strada, Daniele Begalli – che a Ferragosto compirà 39 anni –, è agli arresti domiciliari dopo il provvedimento restrittivo emesso, due giorni dopo il fatto, dalla gip di Verona.

Erano, secondo la denuncia presentata, "di colore, indossavano delle magliette e avevano il volto non riconoscibile perché coperto con bandane e cappucci". Begalli – che di lavoro fa l’operaio edile e ha precedenti di spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza – ha ottenuto dalla giudice di scontare i domiciliari a casa della fidanzata, che vive con un figlio minorenne. Martedì, mentre la donna non era a casa, un gruppo di persone è salita al primo piano della palazzina e ha tentato di sfondare la porta.

L’uomo e il figlio della compagna si sono asserragliati nell’appartamento mentre gli assalitori nel tentativo di farsi strada usavano sassi e bastoni al grido di "aprite se avete il coraggio".

Il ragazzino ha cominciato a urlare "andatevene o chiamo i carabinieri" e allora la spedizione punitiva si è ritirata. In strada i suoi componenti sarebbero stati ripresi – sempre secondo la denuncia – dalla videosorveglianza di un vicino e avrebbero continuato a ripetere: "Ti ammazziamo, non è finita così, torneremo". Begalli e il figlio della compagna hanno allora chiamato la donna che è arrivata in compagnia di due vigili urbani. Il gruppo non c’era più, ma sulle scale sono state raccolte delle pietre "e la porta mostrava i danni dove era stata colpita". Di fronte alla casa ci sono ora pattuglie di militari che si alternano nel controllo. "Posso capire la rabbia di quelle persone, la famiglia di Chris ha perso un figlio, ma quello che è successo a casa mia davvero no, anche perché temo che possa ripetersi. Anche noi abbiamo la vita rovinata e lo dico da mamma", ha raccontato la donna a un’emittente locale. "Il mio assistito – dice l’avvocato di Begalli, Massimo Dal Ben – ha una spalla dolorante per lo sforzo fatto bloccando la porta. Quello che è accaduto è dovuto alla gogna mediatica a cui l’uomo viene sottoposto da quella sfortunata notte". L’investitore-pirata era stato rintracciato meno di 48 ore dopo l’incidente grazie alle indagini di carabinieri e Polizia stradale che gli avevano sequestrato il mezzo – una Renault Espace – con cui aveva provocato il mortale incidente lungo la via San Vito che attraversa Negrar di Valpolicella.

Davide Begalli anche durante l’interrogatorio di garanzia ha continuato a sostenere che non si è accorto quella notte di avere investito qualcuno. "Quando è arrivato a casa – ribadisce la compagna – mi ha raccontato di essere finito contro un palo e quando si è fermato ed è sceso dal mezzo non c’era nessuno. Magari Chris era finito nel fosso che delimita la strada, e comunque sulla fiancata dell’auto non c’erano tracce di sangue. L’abbiamo ricontrollato la mattina successiva alla luce del sole prima che Davide prendesse l’auto per recarsi al lavoro, e allo stesso modo non abbiamo notato alcunché. I danni sul lato destro, alla fiancata e al parabrezza, potevano benissimo essere stati provocati da un segnale stradale". Interrogato, l’uomo ha dichiarato di essersi distratto un attimo perché stava cercando di cambiare stazione radio. Adesso i carabinieri vogliono fare luce sul raid. La comunità di Negrar, in cui la famiglia Obeng è bene integrata, è scossa dalla situazione che si è creata in paese.