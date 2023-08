Idris morto, Marino Bartoletti: “Mi chiamava Muzungo, mio grande fratello. Gli volevano tutti bene”

Bologna, 4 agosto 2023 - «Mi chiamava Muzungo, il mio grande fratello. Era una persona di una bontà e generosità uniche”. Marino Bartoletti ricorda così Edrissa Sanneh, noto a tutti come Idris, tifoso juventino lanciato da ‘Quelli che il calcio’ che è scomparso venerdì a Brescia all’età di 72 anni.

“Il suo personaggio nacque in un modo molto particolare: avevo presentato ad Angelo Guglielmi, direttore di Rai Tre, il progetto di ‘Quelli che il calcio’. Avevo ipotizzato personaggi un po’ particolari, quasi di fantasia. Non sapevo che uno di questi esisteva davvero: pensavo a un extracomunitario colto e simpatico, il regista Paolo Beldì mi disse che conosceva la persona giusta per quel ruolo. Lo provammo nel numero zero e non uscì più dalla trasmissione. Perdo un amico di una umanità unica, che si spendeva con generosità ogni volta che lo coinvolgevo in un progetto. L’avevo sentito qualche settimana fa. L’eredità più bella che lascia è l’amore di tutti nei suoi confronti: in un paese che è sempre spaccato dal tifo, a lui volevano bene tutti".