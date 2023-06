Andrea D’Amore, il disegnatore di identikit che ha svelato il volto di Provenzano. "Ascolto le vittime e do il viso ai killer”

“Prego, racconti cosa ricorda". Intanto – mentre la vittima rivela l’orrore subito – lui realizza con precisione il volto di assassini, stupratori, pedofili, mafiosi, rapinatori. Andrea D’Amore, 51 anni, vice sovrintendente della polizia scientifica, è uno dei massimi esperti italiani di identikit: è lui che ha invecchiato con la tecnica dell’ age progression il volto del padrino Bernardo Provenzano a partire dall’unica foto segnaletica degli anni ’60. Durante i 43 anni di latitanza, i lineamenti tracciati dal disegnatore hanno fatto il giro del mondo. Poi una volta preso il superboss, fu choccante la somiglianza con l’identikit.

Come nel caso di Messina Denaro, avete fatto un lavoro eccezionale sull’identikit.

"Disponevamo di alcune foto di parenti del boss, oltre a un’immagine vecchia di Provenzano e alle descrizioni di ex latitanti (Brusca e Giuffré, ndr ). Cercai di mettere insieme tutti gli elementi e nel 1997 mi imbarcai nell’ age progression . Ogni volta che veniva preso un latitante e collaborava, realizzavo un aggiornamento del volto di Provenzano. In tutto le grandi revisioni furono tre".

Cosa provò quando il padrino venne preso?

"Volevo assolutamente vederlo, capire se ero riuscito a fare centro. Provenzano, però, venne catturato 9 anni dopo l’ultimo identikit: magari sarebbe stato ancora più somigliante. Non lo saprò mai".

Come è riuscito a immaginarlo così bene?

"È prevalso il mio intuito, cerco sempre di mantenere le peculiarità dell’individuo".

Durante il suo lavoro ha dovuto tener conto di fattori capaci di incidere nell’aspetto fisico del padrino: il tumore, i farmaci, lo stile di vita.

"Non conoscevamo con esattezza lo stato d’avanzamento della malattia. Ho tentato un’approssimazione. Sapevamo, però, in che condizioni climatiche viveva e le medicine che prendeva".

Come è diventato disegnatore della polizia?

"Ho sempre avuto la passione della pittura, mi sono diplomato al liceo artistico poi all’Accademia. Amando disegnare volti ed esplorando l’anatomia umana, mi sono proposto alla Scientifica tra i disegnatori di identikit. In tutta Italia siamo una quindicina, uno per ogni gabinetto regionale".

Quanti identikit ha realizzato nella sua carriera?

"Il primo l’ho fatto 25 anni fa. Da allora ne avrò fatti centinaia".

Cosa provò 25 anni fa?

"Era la ricostruzione del volto di un cadavere sconosciuto. In obitorio il viso era deturpato, ma era necessario diffondere un’immagine per identificarlo".

Alla fine ce l’avete fatta?

"Noi disegnatori non seguiamo ogni vicenda fino alla fine. Però, in quel caso, per mio interesse, dopo anni chiesi com’era andata. Mi dissero che non c’erano stati esiti".

Qual è la ricetta per fare il miglior identikit possibile?

"Per costruire un rapporto di fiducia, la vittima va messa subito a proprio agio, spesso l’incontro avviene in casa. L’ideale è una stanza asettica, senza immagini alle pareti. L’intervista col disegnatore va realizzata il prima possibile, il ricordo può essere labile. Ma, allo stesso tempo, non è detto che il testimone nell’immediatezza sia in grado di fare la descrizione, magari serve una notte per rielaborare la vicenda. Nell’esposizione, chiudere gli occhi aiuta".

Quali le domande da non fare o le frasi da non dire?

"Mai chiedere, per esempio, ‘aveva il naso grande?’, perché si indirizza il racconto. La narrazione deve essere libera. Se a me serve capire meglio ciò che ha detto, il quesito giusto è: mi parli di più del naso".

Vedere l’aggressore ricomposto nei suoi disegni, che emozione provoca nella vittima?

"È una fase delicata perché le vittime, soprattutto quelle che hanno subito violenze, sono molto traumatizzate. Quando realizzo il disegno, faccio stare la persona di spalle: non deve guardare né me né l’identikit. Deve concentrarsi. Quando c’è la bozza, chiedo alla vittima se è pronta per guardare un attimo. Metto un foglio sopra al disegno e lo svelo lentamente".

Qual è stata la reazione più estrema?

"Una persona emotivamente legata al caso si sentiva in colpa e nella descrizione del colpevole mi ha fatto disegnare se stessa: dopo che ha guardato il foglio, è crollata a terra piangendo. Voleva accusarsi: è stato un identikit fallimentare. Non avevo mai trovato qualcuno che parlasse in modo così dettagliato ed ero attratto da quella sua facoltà. Anche io mi sono reso conto solo alla fine di tutto".

Conoscendo le vicende di violenza, si fa portatore della sofferenza delle vittime?

"Entrando nella sfera personale altrui, l’emozione ti assale: leggo nei loro occhi il dolore".

Quali sono i reati che la feriscono di più?

"Le violenze sessuali: nella vittima si mischiano coraggio e vergogna, è un dare e un trattenere. Quando la fiducia pare acquisita, all’improvviso la donna si blocca, torna indietro e non collabora. È molto difficile".

Ha contribuito anche all’identificazione della banda dei gioielli del Maharajah al Palazzo Ducale di Venezia.

"Quello fu un grande lavoro della Scientifica: guardando le immagini delle telecamere riuscimmo a fare gli identikit e dare un nome ai cinque membri della banda del furto del secolo (poi arrestati in Croazia nel 2018, ndr ). I video erano di scarsa qualità e i volti non completamente riconoscibili".

La videosorveglianza e l’intelligenza artificiale vi stanno mandando in pensione?

"Il dilagare di telecamere aiuta il lavoro della polizia, eppure c’è sempre bisogno dei disegnatori. I software facilitano il nostro lavoro, ma possono anche danneggiarlo".

Qual è stato il disegno più lungo che ha mai fatto?

"La testimone di un omicidio non riusciva a descrivere e ci siamo dovuti fermare molte volte".

Le è capitato di fare identikit completamente sbagliati?

"Sì, quando il soggetto non regge la situazione perché è provato o non vuole compromettersi. Poi, ci sono i mitomani che mandano fuori strada".