I veterinari-obiettori "Contrari all’eutanasia" E la Provincia ordina: altro orso da abbattere

di Giovanni Rossi

Non solo JJ4. Ora la Provincia autonoma di Trento vuole abbattere anche l’orso MJ5, responsabile dell’aggressione a un uomo (con lesioni a un braccio e alla testa) il 5 marzo scorso in val di Rabbi, nel comune di Cles. Il decreto del presidente provinciale Maurizio Fugatti, previo parere favorevole emesso dall’Ispra, alza la posta con ambientalisti e animalisti decisi ad azioni eclatanti. E in vista della manifestazione organizzata per domenica dal collettivo StopCasteller davanti al centro in cui sono custoditi JJ4 (responsabile dell’uccisione di Andrea Papi il 5 aprile scorso) e l’altro ospite M49, la Questura di Trento emette un’ordinanza per la vigilanza di tutte le aree di accesso all’area. "Questa orsa – dichiara Giulia Zanotelli, assessore provinciale Agricoltura foreste caccia e pesca – non è un peluche, ma un esemplare problematico e pericoloso. Sta prevalendo l’idea che la vita di un orso valga più di quella di una persona, e questo non possiamo accettarlo". Lo stesso ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dopo aver convocato per domani a Roma il tavolo ministeriale sull’emergenza orsi in Trentino, condivide la volontà di abbattimento di JJ4 alla luce delle valutazioni dell’Ispra.

Il nuovo decreto firmato da Fugatti dispone ora la cattura di MJ5, esemplare anziano maschio, privo di radiocollare, e quindi più difficile da individuare, con un territorio di movimento potenziale di almeno 20-30 chilometri in alta montagna. L’esemplare andrà ovviamente individuato previa identificazione genetica. Ciò significa, che a meno di colpi di fortuna, la cattura sarà più faticosa di quella di JJ4. Il destino dell’orsa killer è ora nelle mani del Tar, che ha decretato la sospensiva dell’abbattimento accogliendo il ricorso della Lega Anti Vivisezione. Camera di consiglio già fissata per l’11 maggio.

Intanto da ieri è pubblica la proposta della Lav di trasferire gli orsi trentini problematici in sedi estere già contattate: Gnadenhof für Bären in Germania, e di Al Mawa for Nature and Wildlife in Giordania. L’asserita disponibilità dei due siti renderebbe "inutile il provvedimento di uccisione", è il pubblico auspicio che, se confermato, rappresenterebbe una svolta a un caso sempre più controverso. La soppressione di JJ4, qualora consentita dala giuitizia amministrativa, rischia infatti di venire stoppata dall’Ordine trentino dei veterinari che sollecita ufficialmente tutti gli iscritti all’albo a "non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte dell’esemplare per eutanasia", giacché "lo stato di salute di JJ4 non giustifica l’intervento eutanasico nell’urgenza", contrariamente a quanto "prospettato in conferenza stampa dal presidente Fugatti". "Una lezione scientifica e deontologica, un ammonimento a tutti i politici", commenta l’Ente nazionale protezione animali, mentre il totale delle principali petizioni in rete per salvare l’esemplare condannato a morte conta quasi 500mila firme in 72 ore.

Lo scoppio del caso proietta i suoi effetti sul sistema turistico. Disdette e frenata nella vendita di pacchetti estivi sono già un problema in val di Sole. Ad ammetterlo è Fabio Sacco, direttore della locale azienda turistica, a fronte dell’insistente domanda di sicurezza avanzata dall’utenza in una valle ad alta presenza di orsi.