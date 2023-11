I valori di Forlani. Una lezione sempre attuale

Casini

A due mesi dalla morte di Arnaldo Forlani, a Pesaro, ricordiamo il suo attaccamento alla terra di origine, le Marche, cui non ha mai smesso di sentirsi legato. Caratteristica comune alla classe dirigente dell’epoca che del territorio era espressione e dal territorio riceveva la propria legittimazione politica. Se mi si consente un’indicazione per le future riforme: un corpo elettorale non può essere privato del diritto-dovere di scegliere i suoi rappresentanti.

Vorrei ricordare alcuni tratti della sua parabola politica e umana. L’attaccamento alla Dc, partito che ha lavorato per estendere le basi della nostra convivenza civile. Il senso e la cultura delle alleanze lo hanno portato sempre alla ricerca dell’allargamento del perimetro parlamentare, per rendere più efficace l’azione di governo. Per la sua cultura, l’intelligenza politica, la sua umanità, è stato rispettato non solo da chi ne condivideva idee e aspirazioni, ma anche da tanti avversari. Ha insegnato il senso relativo del potere e delle cariche, il distacco da un dinamismo frenetico fine a se stesso. Era abituato a riflettere e ragionare prima di agire, ma sapeva anche “graffiare”. Non era accondiscendente, discuteva ed era attento alle ragioni degli altri, ma piantava paletti chiari ed era inflessibile quando c’era la necessità di difendere i valori.

Tutto questo racconta anche di uno stile rigoroso, avverso a qualunque personalismo, e di un atteggiamento rispettoso verso la cosa pubblica. Lo dimostra la vicenda del Quirinale del 1992 quando per 29 voti, mancati presumibilmente dal suo partito, non fu eletto Presidente della Repubblica. Preferì non insistere per "non contrapporsi alla volontà della maggioranza" e non dare adito a processi interni. Oggi ci resta a pieno la testimonianza di uno statista che non si è mai esaltato quando è stato ai vertici del potere e non si è scoraggiato quando ha dovuto accettare ingiuste umiliazioni; un democratico cristiano che, ritirandosi dalla vita pubblica, ci ha lasciato una profonda lezione di fede, trasmettendoci il valore straordinario che riveste l’impegno politico, ma anche la fatica e la sofferenza. Metafora di una vita intensa, la sua, sempre vissuta cristianamente.