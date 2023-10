I testimoni: "Mamma, è un disastro". I pompieri tra le lamiere:: "Ci sono troppe vittime"

di Riccardo Jannello

MESTRE (Venezia)

"Come ha fatto a capovolgersi quella corriera lì? Ma poi quale strada doveva percorrere?". L’incredulità di un bambino di otto anni che col padre è arrivato sulla scena della tragedia dipinge in buona parte lo strazio di chi a Mestre sta vivendo in queste ore una tragedia che ha dell’incredibile e che squarcia la notte semi estiva di questa città che è lo sbocco a terra di Venezia. Il piccolo non riesce a capacitarsi di quello che è avvenuto, del perché quel bestione fosse ora fra i binari a testa in giù e non su una strada per le auto – che lo sovrasta con la recinzione bucata – e perché continuasse a uscire del fumo dai finestrini e per quale motivo chi veniva estratto da lì, "da parte di tutta quella gente in divisa con i caschi dei pompieri", venisse ricoperto da un telo colorato. Domande innocenti che però attendono risposte serie da parte degli inquirenti e di chi a ogni livello segue costantemente la vicenda.

La scena sul cavalcavia della stazione ferroviaria di Mestre è apocalittica e il vociare delle persone è fra sconforto e paura che sopra potesse esserci un conoscente, addirittura un parente. "La nostra reception – ci dicono al Leonardo Royal Hotel – dà dalla parte opposta del cavalcavia dove è caduto il bus. Ma abbiamo sentito il botto, lo sfrigolio delle fiamme sprigionate dal contatto con la linea elettrica. I nostri clienti continuano a chiedere informazioni, ma non ho ancora sentito qualcuno che abbia assistito alla tragedia. Ma qui corre voce che tutto sia nato da un malore dell’autista". Voce di popolo che, ovviamente, deve essere poi supportata dai fatti e dalla conclusioni di altri.

"Noi siamo abbastanza lontani dal luogo della tragedia, circa cinquecento metri – dice il titolare della Trattoria Dalmazia, che all’ora dell’incidente era già piena di gente–. Da questa parte il traffico scorre tranquillo, ma si sentono benissimo le sirene dei mezzi di soccorso che vanno e vengono. Ho parlato con i clienti: sono preoccupati e scioccati per quel che è accaduto, ma nessuno ha assistito all’incidente".

Sul luogo del disastro la folla dei curiosi si ammassa. Una signora che abita poco lontano parla a voce alta: "Ci devono dire che cosa è successo anche per la nostra tranquillità che percorriamo il cavalcavia abitualmente. Quando ho visto la scena mi è venuto da dire ‘Oddio’, come può essere avvenuto. E se è vero che ci sono dei bambini fra le vittime il dolore è ancora più atroce".

Un’altra signora sentito il trambusto si è avvicinata e ha ripreso con il telefonino il luogo della tragedia. Nel video si sente chiaramente dire in tono concitato e talvolta ripetitivo: "È appena caduto un autobus da un ponte, è appena caduto un autobus da un ponte, mamma mia, è un disastro guarda che roba".

Qualcuno riesce a cogliere al volo le parole di un vigile del fuoco che è stato impegnato nei primi soccorsi e che si è allontanato un attimo per riprendere fiato, affaticato e spossato dalla vicenda: "Ci sono tanti morti, troppi. Non ho mai visto una cosa del genere".

A raccontare i primi momenti dopo la tragedia prima che arrivassero i soccorritori sono i filmati dei telefonini di chi è giunto sul luogo sentendo il fragoroso impatto: "Una tragedia così non pensavo potesse accadere", grida un uomo. Il fragore si ferma un attimo quando verso le 22 viene estratto l’ultimo corpo: è l’autista, la gente prega per lui.