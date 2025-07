I tessuti d’eccellenza. Loro Piana nel mirino: "Lavoratori in nero"

Solo tredici chilometri separano Baranzate dalla boutique Loro Piana nel Quadrilatero della moda, dove le pregiate giacche in cashmere prodotte in laboratori gestiti da cinesi nell’area industriale alle porte di Milano vengono vendute a un prezzo che oscilla tra 1.000 e 3.000 euro, con un "ricarico" per il brand tra i 1.000 e i 2.000 euro ricostruito attraverso documenti e testimonianze. Capi d’abbigliamento che Loro Piana avrebbe pagato 118 euro a uno degli intermediari, che a sua volta versava 80-86 euro a chi le produceva effettivamente, sfruttando i lavoratori. "Io pagavo alle società cinesi 80 euro al pezzo se non facevano il taglio, 86 euro con il taglio – ha spiegato ai carabinieri un’intermediaria italiana –. I volumi di produzione erano di circa 6mila/7mila capi l’anno. Per la Loro Piana il costo pattuito era 118 euro a giacca se la commessa era superiore a 100 capi".

Numeri che fotografano il giro d’affari emerso dalle indagini dei carabinieri del Nucleo tutela del lavoro, coordinate dal pm Paolo Storari, che risalendo lungo la catena dei subappalti sono arrivate fino alla committente, la griffe Loro Piana. Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società, controllata dal colosso francese Lvmh, che ha come presidente del cda Antoine Arnault. Sempre su richiesta del pm Storari e sempre per omessi controlli, in passato erano finite in amministrazione giudiziaria società di altri grandi gruppi della moda, come Armani, Dior e Alviero Martini spa. Procedimenti poi "tutti conclusi positivamente con la revoca della misura", dopo percorsi di bonifica. L’ultimo caso, ancora aperto, quello di Valentino Bags Lab srl. Indagini che hanno messo sotto la lente sfruttamento, caporalato e lavoro nero nella filiera dell’alta moda e del lusso.

Loro Piana, secondo i giudici, "non ha effettivamente controllato la catena produttiva", e non ha messo a punto "una struttura organizzativa adeguata a impedire il sorgere e consolidarsi di rapporti commerciali con soggetti operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori". Non episodi "limitati a singole partite di prodotto" ma un sistema di produzione "generalizzato e consolidato nel tempo", per abbattere i costi e massimizzare i profitti con "concorrenza sleale" verso le società che rispettano le regole. Loro Piana, attraverso una nota, fa sapere di "aver interrotto ogni rapporto con il fornitore coinvolto in meno di 24 ore". Le indagini sono partite dalla denuncia di un sarto cinese, dal 2015 al servizio di un connazionale titolare dell’opificio a Baranzate, che ha avuto il coraggio di ribellarsi. Ha raccontato giornate lavorative di 13 ore, senza riposi settimanali, per 1.500 euro al mese. Notti su una branda nel laboratorio, operai in nero. Quando ha chiesto spiegazioni sui ritardi nel pagamento dello stipendio, sarebbe stato preso a pugni e colpito "con un tubo di plastica e alluminio", fino al ricovero in ospedale. I deputati Pd Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto presenteranno un’interrogazione parlamentare: "Occorre interrompere la spirale della precarietà, del sottosalario e dei subappalti."