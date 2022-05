I Talebani rimettono il burqa alle donne "Si coprano ma è meglio se restano a casa"

Le afghane riprecipitano nel buio. Con un balzo indietro di vent’anni, i ‘nuovi’ talebani che da nove mesi sono tornati a comandare hanno imposto per decreto a tutte le donne, quando non siano in casa propria, il burqa, il vessillo dell’identità femminile nascosta, se non annullata. "Le donne che non sono né troppo giovani né troppo anziane devono coprirsi il volto, tranne gli occhi, come indicato dalla Sharia, per evitare di provocare quando incontrano uomini che non siano mahram", cioè parenti stretti, recita il decreto firmato dal leader supremo dei talebani, Haibatullah Akhunzada. A chiarire dettagli e corollari del decreto ci ha pensato Khalid Hanafi, ministro ad interim per la Propagazione della virtù e la Prevenzione del vizio, che ha spiegato che a rispondere di eventuali violazioni saranno anche il padre, il marito o il parente maschio più vicino. La reazione di Washington? "Siamo preoccupati – si legge in una nota – dal fatto che si stiano erodendo i diritti e i progressi conquistati e goduti negli ultimi 20 anni". Il commissario Ue Paolo Gentiloni twitta: Il burqa è il peso della nostra sconfitta.