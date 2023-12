I sonnambuli e la mancata educazione

Rondoni

Chi è il sonnambulo? Uno perso, semiassente dal reale. Così sarebbero gli italiani

secondo il Censis, sonnambuli in balia di sentimentalismi, privi di senso critico nelle sfide attuali e in ricerca di qualche consolazione. Ammesso che sia vero (la statistica non è uno

specchio della vita, ma un angolo di lettura) ecco una domanda, con risposte scomode. Chi ci ha ridotto così? Il sonnambulo di chi è figlio, insomma? Di due genitori: statalismo e diseducazione. Uno Stato ’responsabile’ di tutto (idea che alligna a sinistra, a destra e al centro), cioè uno Stato che in quanto vera e unica sintesi della vita sociale si preoccupa del cittadino ’dalla culla alla bara’ non ha cresciuto un figlio sveglio. Se uno dorme in piedi è perché crede che ai problemi ci pensa un altro. L’incoscienza con cui l’italiano affronta problemi che sono da tempo prevedibili è segno dalla pervasiva presenza, un principio sovrano. Il principio di irresponsabilità infatti innerva il corpo intero dello Stato, vasto luogo di lavoro (dagli insegnanti ai funzionari) in cui procedure e proliferazione di regolamenti servono a non assumersi mai responsabilità. Eppure lo Stato vuol essere unico responsabile della nostra vita. Strana micidiale contraddizione! Di figli un po’ pistoloni non è genitore solo lo statalismo, ma anche ideologie e modelli imperanti nella nube di educazione diffusa delle principali forze culturali (e dello spettacolo), che hanno scambiato libertà con irrealtà.

Hermann Broch scrisse un romanzo titolato ’I sonnambuli’, nei primi anni ’30. Si figurava la crisi dell’impero germanico e la tragedia imminente, a causa di ’un grande deserto spirituale’. A quella come a questa crisi non risponde una legge, ma il risvegliarsi del cuore. Solo amore e ammirazione generano risveglio e responsabilità: "Ci sono serate primaverili nelle quali il crepuscolo dura molto più a lungo di quanto prescritto dall’astronomia".